La cultura no se hereda, se conquista”. Esta cita de André Malraux se pronunció por primera vez en 1959 con motivo de un discurso sobre la belleza y la riqueza de la civilización griega. Diez años más tarde, en otra conferencia, completó su teoría: la cultura no es un conjunto de conocimientos sino “una herencia particular de la nobleza del mundo”. Lo que debe unirnos, dijo, es el objeto de dicha conquista.

Sobre esa lucha por la Cultura que, según Antonio Gramsci, es previa a la del poder político, la mayoría de partidos del Campo de Gibraltar no tiene la menor idea. Cuando uno analiza el apartado dedicado a esta rama en los diferentes programas electorales entra en una profunda depresión.

En Algeciras, el Partido Popular promete lo que ya prometió hace exactamente cuatro años en las últimas elecciones municipales. La culminación del Centro de Interpretación Paco de Lucía sigue figurando en lo alto de la lista, cuando los plazos establecían que tendría que haber estado en funcionamiento a finales de 2022. Con escasa originalidad, el primer punto del críptico programa del PSOE también hace referencia a la sede permanente de la Fundación Paco de Lucía. ¿Tantos votos atrae el histórico guitarrista? Pobre Paco, tan utilizado y manoseado, convertido en puro marketing electoral cuando, en vida, nadie le prestaba atención en su tierra y tuvo que marcharse para lograr fama internacional.

Mientras tanto, el horario de visitas del Museo Municipal de la ciudad sigue siendo mínimo. En la puerta, un feo cartel advierte: “De lunes a viernes de 9:00 a 14:45. Sábado de 10:00 a 13:00. Domingos y festivos cerrado”. ¡Habrase visto un museo que cierre por las tardes, domingos y festivos! Con lo que era aquello cuando estaba en funcionamiento la Fundación José Luis Cano, cuando se impartían talleres hasta por las noches.

Resulta curioso, por cierto, que ningún partido se resista a los encantos del Flamenco. La derecha y la izquierda pregonan a los cuatro vientos su amor por este género, hasta hace poco minoritario, y su empeño por defenderlo y difundirlo. Ya podrían otras músicas correr la misma suerte, empezando por la Clásica. Si no llegar a ser por el empeño personal de la directora Irene Delgado-Jiménez, Mozart, Grieg y Dvorák jamás habrían sonado en Algeciras durante décadas.

Si el Flamenco atraviesa una época de esplendor a nivel político, la tauromaquia sufre todo lo contrario. A pesar de pertenecer al Ministerio de Cultura y de que esta comarca ha dado, históricamente, toreros y ganaderos, ningún partido dice ni pío en sus programas electorales, aunque luego bien que aceptan el canon de arrendamiento de las plazas de toros de cada municipio.

Paco de Lucía y Camarón de la Isla habrían protestado: eran buenos aficionados.