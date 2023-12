Hacer experimentos con la Educación es muy caro en todos los sentidos, y cuesta generaciones deshacer los entuertos. Yo no digo que no sean necesarios los conocimientos últimos en neurociencias, por ejemplo, para saber cómo actuar en una aula de cualquier nivel, sea, pero que la pedagogía se haya convertido en un fin, cuando es la sierva de la enseñanza, que diría el Aquinate, no es apropiado.

Olvídense, PISA no es tan importante aunque sí sintomático. Yo creo que el problema es la extremada confusión reinante en el oficio. Leyes Orgánicas que se montan unas a otras, el caos de las autonomías que requeriría una coordinación real, un normativismo incomprensible que es tal galimatías que nadie sabe realmente qué debe hacer, la catetez de no darse cuenta de que la intervención de las nuevas tecnologías no ayuda al conocimiento sino que lo cambia (y parece que no en la buena dirección), una Inspección inutilizada y utilizada como ariete-amenaza constante contra el profesorado, una Administración indiferente a todo cuando no privatizadora y unas familias que, como no puede ser de otra forma, son como siempre el reflejo de su entorno en un país donde la Cultura no cuenta y las capas de población frisando la pobreza son mayoría.

No es fácil enderezar este transatlántico, ay de quien lo intente. Para empezar, la instrucción (que también es Educación) se da en el centro educativo, las familias dan educación (que también es instrucción). Cualquier intento de hacer compartir es un error: la relación es inversamente proporcional, dar la responsabilidad de la enseñanza a la familia es quitársela al profesorado, con lo que supone de pérdida de autoridad, de prestigio y de cometido profesional. Es un error. El profesorado debe tener la última palabra como la tiene un juez, suena fuerte y feo, pero a nadie se le ocurriría pedir opinión al delincuente para una sentencia... está pasando lo mismo en Medicina, ¿les suena lo de las agresiones a los sanitarios? Hay que prestigiar la carrera.

Devuelta la responsabilidad, malas noticias: nada asegura que alguien sea una buena docente, no hay método total y se puede ser feo, desagradable, poco habilidoso, caótico, desastrosa, ninguna Ley puede garantizar un “guapo influencer superguay” en el cole. Lo único que se puede exigir a la docencia es el máximo nivel de conocimiento en su ámbito, y eso sí es comprobable, y que séase guay o no haya algo que enseñar de verdad. Olviden todas esas imposiciones pedagógicas anticonstitucionales, olviden esa patraña del mundo laboral, prohiban los libros de texto (en favor de la lectura abierta) y formemos un cuerpo docente de humanistas (en Ciencias y en Letras) que haga al alumnado pensar críticamente todos los ámbitos de su realidad...

No puede ser: tendremos enfrente a las religiones, a las empresas, a los partidos políticos, a las familias, al narcotráfico, a Microsoft, Meta, la Universidad y la Monarquía. ¿Entienden?