La legislatura puede no durar, pero se va a hacer larga en las trincheras. Esquerra, Bildu y BNG se ausentaron de la apertura de la Legislatura para protestar contra la monarquía. En ese acto, PP y Vox se sulfuraron con el discurso de la presidenta del Congreso. Armengol cometió tres excesos: 1. Decir que quienes están contra el Gobierno legítimo fomentan la desafección a las instituciones. 2. Reclamar a Israel el derecho humanitario en Gaza sin condenar el terrorismo de Hamas. Y 3. Citar sólo una ley del PP entre las once trascendentales aprobadas en 45 años. Discurso partidista y una reacción del PP decidida probablemente de antemano.

La entrevista a Sánchez del jueves en TVE levantó ampollas. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, se indignó porque Sánchez calificó de extrema derecha al gobierno Meloni. Israel retiró a su embajadora porque el presidente reclamó respetar a los civiles en Gaza, aunque condenó los crímenes de Hamas. Y criticó el silencio del PP hacia Armengol, pero olvidó censurar la ausencia de ERC, Bildu y BNG.

Se confirmó que a Bendodo le quitan galones en el PP. El interesado lo maquilló el viernes en un foro en Sevilla, haciendo de la necesidad virtud: “Las cornadas que no son mortales te fortalecen; me siento reforzado”. Y, como refuerzo, le hicieron una amabilísima entrevista de 17 minutos en la Mesa de análisis de Canal Sur, donde cometió el mismo error que Armengol; hablar de Gaza desde una trinchera: “Hamas apoya al presidente del Gobierno e Israel rompe relaciones diplomáticas con España, retirando a su embajadora”. No es cierta la ruptura de relaciones y llama la atención la falta de conmiseración ante la matanza de mujeres y niños por los bombardeos israelíes.

Más. Yolanda Díaz está enfadada con Calviño por su intento de limitar el subsidio de desempleo. El CGPJ no avala al fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Y no ha faltado a la bronca Juan Manuel Moreno, contra el sanchismo en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Dos muestras: 1. “El sanchismo es división, muro y confrontación pura”. 2. “El señor Sánchez ha institucionalizado la mentira como forma de Gobierno y permanencia en el poder; nos ha engañado 200 veces”.

Insistió el presidente andaluz en la igualdad y solidaridad entre españoles. Pero culpó al Gobierno de “la ocurrencia” de quitarle 500 millones de euros de la PAC en “un reparto injusto”. Ocultó que la cifra no se sabe, depende de la demanda individual de prácticas medioambientales y las cuentas que hace son sobre cinco años, de 2023 a 2027. Quince regiones se han quejado de que Andalucía siga siendo privilegiada en las ayudas europeas, que hasta ahora entre FEAGA y FEADER suponían casi 2.000 millones anuales. El PSOE ya culpó hace una década al Gobierno de Rajoy de robar a Andalucía con la PAC. Ahora la querella cambia de bando, pero seguimos en las trincheras.