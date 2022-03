Bibliotecarios indómitos

Como tantas veces, una noticia llegada de ese gran país defensor de la libertad (mientras no sea dentro de sus fronteras) que es EEUU me sorprende, inquieta y asusta (no necesariamente por ese orden). En esta ocasión ha sido el curioso Estado de Idaho.

Según se lee en idahocapitalsun.com: "La Cámara de Representantes de Idaho ha aprobado un proyecto de ley que podría llevar a enjuiciar y a perseguir al personal bibliotecario en el caso de que los menores de edad tomaran en préstamo o consultaran «materiales nocivos o perjudiciales» para ellos. Los partidarios de esta medida manifiestan que es necesaria para mantener el material objetable fuera de las bibliotecas".

Así, nos podemos imaginar a un par de polis de película, armas en mano, escudos, porras y la neurona chorreándoles por el casco, con apoyo de francotiradores, que entran en una biblioteca y conminan al bibliotecario/a de turno a que se tire al suelo y que les dé, muy despacito, el libro sobre Geología que acaba de pedir un niño de, pongamos, 12 añitos:

-¿Acaso no sabe usted que en ese libro se cuestiona la Teoría de la Creación, miserable progre?.

-...peeeero...

-No se le ocurra mirarme de forma provocativa y suelte inmediatamente la ficha del libro, despacio, con una mano...

Y es que "material nocivo o perjudicial" es un "concepto jurídico indeterminado" muy adecuado para que el opresor de turno haga lo que le salga de sus gónadas morenas sin dar cuenta ni a mi amigo el Tato. O para que todo quede al superior juicio de algún miembro del Poder Judicial que, adecuadamente motivado, entienda lo que otros entiendan que debe entender. No sé si me entienden.

Quien sí que lo entiende es la demócrata idahense Rubel que manifestó: "Cómo va a saber un bibliotecario que se enfrente a posibles sanciones penales. Es muy injusto para nuestros bibliotecarios y educadores pedirles que actúen en un mundo en el que no tienen ni idea de lo que es legal y lo que no lo es y lo que les enviará a la cárcel y lo que no".

No sé, quizás es que enfocamos mal y lo que buscan es precisamente esa indefinición para establecer un régimen sin pensamiento crítico, sutilmente dictatorial.

Y me apuesto lo que quieran a que se hace en España y tiene defensores acérrimos en 3, 2, 1...De hecho, décadas de censura hacen que muchos saliven pensando en retomar ese poder omnímodo e irracional que les corresponde por un derecho divino que sólo estos nostálgicos saben interpretar.

Y a mí, que me gustan los finales redondos, no se me ocurre uno mejor que las declaraciones de un congresista partidario de esta Ley: "Preferiría que mi nieto de 6 años comenzara a fumar cigarrillos mañana a que vea este material en la biblioteca pública o en cualquier otro lugar".