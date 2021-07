Una actividad que ofrecemos a nuestros alumnos desde la Asociación amigos de la Ciencia, y de la que me siento realmente orgullosa, es aquella que consiste en realizar una estancia de una semana, con equipos de investigación, en distintos centros nacionales e internacionales. Nuestras primeras becas de verano nos las concedió la UCA, hace ya ocho años, en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y en la Facultad de Enfermería para estudiantes de cuarto de ESO y Primero de Bachillerato. La implicación de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras desde el comienzo de estas “experiencias investigadoras”, como nos gusta llamarlas, ha sido fundamental para la consolidación de esta actividad y su posterior ampliación para alumnos de segundo de bachillerato.

Para estos estudiantes, todos por cierto rozando la excelencia con sus magníficos expedientes, se ha ido tejiendo una red de investigadores, la mayor parte de ellos de Algeciras, que se han puesto a la disposición de nuestros alumnos y hacen posible estancias en sus centros de investigación. Cómo no agradecer a la doctora Carmen Infante, del Hospital Charité de Berlín; al doctor Andrés Payo, del Servicio Geológico Británico; o a los doctores Asier Unciti, de la Universidad de Edimburgo, y Darío Lupiáñez, del Centro Max Delbruck, también en Berlín, que acojan a estos futuros universitarios y les brinden una experiencia de este tipo.

También, desde hace ya cuatro años, enviamos a un estudiante al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), al Departamento de la doctora Mulero, y desde hace tres a la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos (FIDAMC), ambos centros situados en Madrid. Para todas estas becas proporcionamos bolsas de viaje gracias a la ayuda de la FCTA y de la propia FIDAMC, que en su caso asume íntegramente el coste dicha bolsa. Ninguna feria de ciencia de Andalucía ofrece esta posibilidad para sus jóvenes y me atrevo a decir que ninguna cuenta con apoyos tan importantes para sus alumnos. Nuestros requisitos por otro lado son obvios: la participación en nuestra feria con algún proyecto de investigación, su expediente académico y un buen nivel del inglés.

Algunas de estas becas no han podido llevarse a cabo en este curso escolar, otra cosa más que nos robó la pandemia. Sin embargo, tres jóvenes de Algeciras, Daniel, Triana y Andrea, disfrutarán este año de esta magnífica experiencia y viajarán a Berlín y Madrid en fecha próxima. No tengo ninguna duda de que los días que pasen en estos centros de investigación marcarán un antes y un después en sus vidas de jóvenes estudiantes a punto de iniciar su etapa universitaria. Los que les precedieron así me lo confirman.