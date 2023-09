'El río Amazonas'. Entra en el Palacio de la Naturaleza a través del río Amazonas

Aunque el libro que presentamos es de información científica, en el colegio lo encuadramos como material de apoyo para Conocimiento del Medio. Está escrito con un bello texto poético. Este libro nos cuenta la historia de una corriente de agua que fluye permanentemente desde hace aproximadamente 9 millones de años: el Amazonas.

Nuestro protagonista es el río Amazonas. El Amazonas, como todos los ríos, se ha formado gota a gota. Tras la unión de las gotas y con paciencia han dado forma a un gran río.

Una gota se une a otra y resbalando por la ladera de la montaña dan forma a pequeños arroyos, para más tarde crecer como serpenteantes y enmarañados torrentes de agua, que son los que lo alimentarán. Tendrá un recorrido de miles de kilómetros para finalmente desembocar en el mar.

El río Amazonas es “un palacio de la naturaleza”. En él nadan delfines rosas con tanta gracia en sus movimientos y con sus cantos tan bellos que son confundidos por sirenas. Está rodeado de millones de árboles, que además de ser una fábrica de oxígeno, aportan cada día unos 25-000 millones de litros de agua a la atmósfera. Durante los meses lluviosos sus aguas blancas se convierten en campos de flores. La estación lluviosa puede producir grandes crecidas que abarcan hasta 48 Km de anchura.

El libro se divide en cuatro apartados: 1º De las fuentes al mar; 2º Fauna de la ribera; 3º Pueblos de la selva y 4º La vida en el río.

1º De las fuentes al mar: nos explica sus características, cuenca, afluentes, su nacimiento. Los tipos de aguas que le dan singularidad a lo largo de su recorrido, agua clara, negra y blanca, cada una de ella en su lugar y sin mezclarse.

2º Fauna de la Ribera: su ecosistema y las redes alimentarias.

3º Pueblos de la selva: las antiguas civilizaciones, el imperio Inca, el Amazonas inspirador y los pueblos indígenas.

4º La vida en el río: las embarcaciones, la pesca, la energía del agua y los activistas del clima.

El libro finaliza con un glosario de los términos que podemos conocer con su lectura y una ficha sobre sus autores.

Si quieres conocer la ola de marea más famosa del mundo, el río que transcurre bajo la superficie del Amazonas, la reina de los nenúfares, la rana paradójica, la leyenda del Pirarucú, sus pueblos indígenas, o los peligros que amenazan al Amazonia, no dejes de leer este libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Elena Gil Pérez, alumna de 5º de Primaria: “A mí no me gustaba leer, pero estos libros de naturaleza siempre me han gustado porque tienen mucha información que me vale para el colegio. Tiene muchos dibujos y he aprendido muchas cosas, no sabía que con la transpiración los árboles que están en la orilla del Amazonas le devolvían tanta agua limpia a la atmósfera. El libro nos habla de muchos animales como las pirañas o la rana arborícola venenosa, que son muy peligrosos, pero en el libro los puedes conocer con toda tranquilidad. Recomendado para todos los que quieren conocer este mundo”.

La LOMLOE se plantea la necesidad de leer todos los días media hora en todos los niveles educativos, tanto en primaria como en secundaria, y en todas las materias. Si fomentamos la lectura, iniciamos el deseo de leer, con seguridad tendremos mejores resultados en la comprensión lectora y de esta forma será más fácil la adquisición y el uso competencial de nuevos conocimientos. Por todo ello es importante que acerquemos a nuestro alumnado libros como El río Amazonas. La LOMLOE no nos orienta sobre las bibliotecas escolares, recuerda la obligatoriedad de tenerlas, pero poco más, personalmente soy partidario de que todas las aulas tengan una pequeña dotación y que estos se renueven mensualmente.

El río Amazonas es un libro de tapas duras en gran formato, 31 x 25,5. Navegar por sus 80 páginas nos sumergirá en una gran aventura llena de conocimientos. Está impreso en un papel mate de gran calidad y con ilustraciones en todas sus páginas. Pertenece a la colección Maravillas de la Naturaleza. Recomendado a partir de los 8 años.

Actividades con su lectura: Como estamos en el área de Conocimiento del Medio las actividades que vamos a realizar tras su lectura será para divertirnos con esta asignatura: 1º Realizaremos una lista con los seres vivos que más nos han gustado de este libro. 2º Construimos un esquema con dibujos realizados por nosotros donde marcaremos sus características. Podemos fijarnos en las ilustraciones del libro. 3º Por último compararemos a estos animales y plantas con los de mi entorno, con los seres vivos que conozco “personalmente”. Si ya correteas por el último ciclo de Primaria o por Secundaria es interesante que compares los aportes positivos que el río Amazonas regala a nuestro mundo con lo que nosotros podemos realizar.

Autora: Angela Sangma Francis, escritora tanto de literatura infantil como de divulgación científica, pero para los más pequeños. Para la elaboración de este libro contó con la colaboración de la organización LABVERDE, el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia y la Reserva Adolpho Ducke. Entre sus publicaciones destacamos Everest y entre las novedades de las librerías tenemos su último libro: La vida secreta de los unicornios.

Rômolo D'Hipólito, artista e ilustrador brasileño. Ha obtenido la Mención Especial en la Golden Pinwheel Young Illustrator Competition de la Feria del libro Infantil de Shanghái.