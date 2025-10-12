La ficha 'Historias de la historia del café'. Miguel Ángel Almodóvar y Olga Menéndez. 302 páginas. 19,95 euros

Asociar el café en clave simbólica no siempre ha sido una idea feliz ni amable. “Darle café, mucho café”, es la tétrica expresión que se le atribuye a Queipo de Llano, el siniestro virrey de Andalucía, cuando dicen que dio su plácet al fusilamiento de García Lorca. Si el tomate nunca tuvo culpa alguna (recuérdese la popular y revolucionaria coplilla), el café tampoco tiene culpa alguna en los truculentos asuntos del hombre. Lo comprobará el lector de Historias de la historia del café de Miguel Ángel Almodóvar y Olga Menéndez, libro que de ameno a amenísimo versa acerca de la génesis, evolución, historia e intrahistoria del café.

Por encima del café capsulero y para sibaritas de George Clooney; más allá del imaginario asociado al cafetal colombiano y al mejor café del mundo (Juan Valdez y su mula en los anuncios de la tele); sin entrar en detalles sobre si el café promueve o no el sincretismo cultural en las tres religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo, islamismo), lo que usted ha de saber de primeras, aquí y ahora, es que el café no procede de Arabia, sino de Abisinia, Etiopía, en la región de Kaffa. Fue allí donde unos monjes lugareños empezaron a tomar bayas de un arbusto y a experimentar los efectos que observaron antes en sus rebaños de cabras. De ahí el nombre original: Coffea (cafeto), de Kaffa, de donde el término coffee.

Todo lo que usted quisiera saber sobre su brebaje favorito (si así lo tiene por tal) se halla en estas entretenidas páginas que propician gratos momentos de solaz y sabiduría exprés. Ceremonias del café (religión y esoterismo), la expansión de esta bebida por el mundo, la cultura social del café (cafés para la revolución, los cafés cantantes andaluces, los bibliocafés bonaerenses), el papel de la mujer en los cafés de las ciudades haciendo brecha en el patriarcado, el efecto benigno o adverso del café en la salud (“Claro que el café es un veneno lento, hace cuarenta años que lo bebo”, dijo Voltaire), son solo algunos de los aspectos tratados en este vademécum cafetero. No falta tampoco la llamada a salvar la cultura del café por culpa del cambio climático y de las inasumibles condiciones sociales en las que aún hoy por hoy se recolectan los granos del negro mejunje. Tal situación ha llevado a algunos medios, como The New York Times, a barruntar un futuro espeluznante: un posible mundo sin café.

Decía Steiner que si trazáramos el mapa de los cafés tendríamos uno de los indicadores esenciales de la idea de Europa. Y en su Poética del café. Un espacio para la modernidad literaria europea, Antoni Martí Monterde ya abordó la mundología del café en clave intelectual y lo que significó como reserva de bohemios, letraheridos, plumillas del desencanto y conversadores para la inutilidad. Sirvan estos otros títulos de complemento a estas Historias de la historia del café para todo lector y cafetero interesado.