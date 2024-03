'Arturo y Clementina'. Una fábula actual para trabajar la coeducación y combatir los estereotipos sexistas

La fábula es un género que continúa estando presente y con mucha fuerza en nuestros libros. Estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI y una de nuestras asignaturas pendientes es la coeducación. Algo no estamos haciendo bien porque poco hemos avanzado en ella. Debemos emplearnos en este tema desde la infancia y con toda naturalidad a sabiendas que en la actualidad tenemos más retractores, “machistas de nuevo cuño”, que hace veinte años. Estoy convencido que la mejor arma para el cambio social es la cultura, la educación, y su munición más refinada los libros. Recuerdo que cuando hablamos de coeducación no es solo de la igualdad entre los sexos, sino también color de la piel, procedencia, nacionalidad, religión, condición intelectual o física, etc.

Nos centraremos en las lecturas de los más pequeños: Daniela Pirata, de Susanna Isern de la editorial Nubeocho, nos plantea las dificultades que tiene que vivir esta niña para poder ser la capitana del Caimán Negro. Don Caballito de Mar, de Eric Carle de la Editorial Kókinos, nos muestra que es Don Caballito quien cuida de sus pequeñines. Ranidal de Mar Pavón y Chloe Remiat en OQO Editora, en esta historia Ranidal es una rana muy guapa, aunque ella no lo sabe, es una buena historia para trabajar el culto a la belleza. Y El extranjero de Berta Piñán y Antonia Santolaya de la editorial Hotel Papel, nos cuenta la historia de una adopción, donde nos enseña que nadie es mejor o peor por su aspecto, color, raza, sexo…

Nuestro recomendado de esta semana es Arturo y Clementina, que son dos tortugas que se quieren mucho, están tan enamoradas que se convierten en una pareja inseparable. Se conocieron un bello día de primavera al borde de un lago y aquella misma tarde decidieron casarse. Clementina es una tortuga alegre y despreocupada. Ella desde el primer día hace muchos planes para la vida en común que ha iniciado con Arturo. Juntos paseaban por la orilla del lago y juntos pescaban para cenar. Todo lo hacían juntos.

Clementina le gustaría viajar a nuevos lagos, conocer a otras tortugas, pescar peces desconocidos, encontrar otras plantas y flores en las orillas. Clementina suspiraba y ya se veía viajando al extranjero, visitando Venecia, ese es su gran sueño. Arturo no proponía nada, él sonreía y le decía a todo “sí”. Pero… Esta relación no está siendo tan espléndida como piensa Clementina. ¿Será una vida maravillosa?

Arturo piensa que lo está haciendo lo mejor posible, le trae a casa todo lo que le gusta a Clementina. Sin embargo, ella cada día se siente más amarrada a su casa y sus sueños se van esfumando de su vida. Si quieres saber que ocurrirá no dejes de leer esta historia.

Toda fábula nos anuncia una enseñanza. Arturo y Clementina es una crítica a los roles tradicionales de la pareja, donde se impone la opresión a Clementina, sin gritos, sin tiranía. Incluso puede aparentar amor con los delicados regalos. Entre Arturo y Clementina no existe un nivel de igualdad.

También está clara la crítica a los continuos regalos materiales, identificando bienestar con objetos que en el fondo deja anclado todos los sueños de Clementina: “la casa se me echa encima”.

Los pequeños lectores recomiendan: Francisco López González, alumno de 4º de ESO es quien nos presenta esta lectura: “Es la tercera vez que leo esta historia y me ha creado tres pensamientos muy distintos. La leímos en clase cuando estaba en 3º de primaria y llegué a la conclusión que Arturo era un tortugo muy pesado y Clementina una tortuga simpática. En 6º cuando estábamos con actividades de un curso de CONRED también lo leímos y aquí pude ver que el acoso no es únicamente gritar o agredir. Ahora que estoy en Secundaria comprendo el mensaje de la autora, que es como Clementina va desapareciendo, bajo el dominio de su pareja. Estamos en el año 2024 y aunque parezca mentira, veo esta relación de dominio en muchas parejas de adolescentes, de amigos míos y esto no es bueno. No salgas, no hables con ese, no te pongas esas ropas, y otras muchas cosas más hacen que ellas desaparezcan como le ocurre a Clementina. Recomiendo este libro, pero sobre todo para los jóvenes”.

Arturo y Clementina tiene 40 páginas. Tapas duras y páginas de gran gramaje a todo color. Tamaño 22 x 27. Este álbum ilustrado tiene más de cuarenta años, pero por desgracia está de actualidad. Las relaciones tóxicas, sin gritos, sin maltrato, con muchos regalos que van cargando la relación, que la va anclando, se ve en mucho de nuestros jóvenes de Secundaria. Por ello es un buen libro para trabajarlo en clase, y no solo en Educación Infantil o en Primaria.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos y con tres niveles. Antes de empezar a leer: Nos fijamos en la portada del libro: ¿Cómo piensas que es la relación de Arturo y Clementina? ¿Qué piensas que se dicen? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué cosas hacen juntos y cuáles separados?

Durante la lectura: Vamos creando una tabla de datos con los estereotipos que nos ha planteado el libro, cuáles son los estereotipos que nosotros usamos y una tercera columna con los que pensamos que serían los apropiado en una relación de respeto mutuo, de crecimiento en pareja y no de anulación a una de las partes.

Finalizada la novela: Nos convertimos en creadores literarios ¿Cuál sería el mejor final de este cuento? Los 25 pisos de regalos de Arturo están asfixiando a Clementina. En esta historia ¿existe violencia de género? Clementina ¿es libre? ¿se siente acompañada o abandonada? Clementina ¿puede expresar sus anhelos, sus ilusiones, sus deseos?

Y lo más importante ¿Conocéis algún Arturo o Clementina entre vuestras amistades, entre vuestros compañeros del centro?

Autoría: Adela Turin (Italia). Historiadora del Arte y escritora, en los años 60 se dedicó a analizar los sesgos sexistas en la literatura infantil. Formó parte, en Milán, del grupo Rivolta, vinculado al movimiento feminista. Con el objetivo de combatir la discriminación de género desde el ámbito de la familia patriarcal.

Arturo y Clementina fue publicada en Italia en los años setenta en la colección Dalla parte delle bambine, en España se editó con el título A favor de las niñas. Se convirtió en referencia de la coeducación y la igualdad. A pesar del tiempo transcurrido, en la actualidad estos libros tienen plena vigencia y siguen siendo necesarios. Fundó la asociación Du côté des filles. Desde 1994 investiga y denuncia los casos de sexismo en los materiales educativos, además de generar mecanismos de sensibilización dirigidos al sector editorial, instituciones y público en general. Recientemente se ha reeditado su libro Rosa Caramelo.

Nella Bosnia, Italia. Estudió Arte en Milán y trabajó como decoradora y estilista en la creación de productos textiles para la firma La Rinascente, donde coincidió con Adela Turín, con la que fundó la colección de libros Dalla parte delle bambine. Recibió el Andersen Award en la categoría de Mejor Ilustradora.