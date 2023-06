De Cádiz a Algeciras en tren: antes hay que cruzar cuatro provincias

Si viajar en tren entre Cádiz y Madrid comienza a ser un problema por las cuestiones ya conocidas: falta de trenes y, sobre todo, la ejecución de obras de mejora en la línea de alta velocidad de la que es ajena Renfe, para quien le guste utilizar este medio de transporte y quiera ir de Cádiz a Algeciras, el viaje puede ser, y es, una auténtica odisea, como parte de la caótica infraestructura ferroviaria que viene sufriendo la provincia desde hace décadas.

Una odisea inexplicable cuando desde la Unión Europea se apuesta por el tren como medio de transporte más eficaz y limpio, con una gran interconexión con el uso de la bicicleta y que evita el colapso de carreteras y de ciudades a la búsqueda de un aparcamiento para vehículos.

Lo cierto es que, hoy por hoy, no es posible una conexión directa entre las dos bahías por tren simplemente porque no existe infraestructura para ello. Dos zonas de la provincia con gran relevancia económica (los puertos, los polos industriales, la referencia administrativa y universitaria e, incluso, la importancia cada vez mayor del turismo). Y una conexión también para más de 600.000 habitantes.

Desde que el tren comenzó a funcionar en la provincia, a mediados del siglo XIX, han sido varios los proyectos que se han planteado para unir Cádiz con Algeciras, pero ninguno ha salido adelante. En 1947, cuando se elaboró un plan de desarrollo para la provincia, se asumió la importancia de la doble vía entre Cádiz-Jerez y Sevilla (que tardaría en ejecutarse más de 60 años) a la necesidad de conectar las dos bahías por este medio de transporte.

En plena fiebre inversora por parte de las administraciones públicas, aprovechando los dineros de Europa, en 1999 el entonces Ministerio de Fomento sacó a licitación un estudio para conectar las dos bahía por tren. Cuatro años más tarde, se afirmó que si no se contaba con el túnel bajo el Estrecho para llegar a Marruecos, esta operación no era viable. En esta cuestión, los distintos gobiernos centrales que han ido pasando del PSOE y el PP han coincidido en que esta operación no era prioritaria.

A pesar de las decenas de miles de vecinos que conforman estos dos grande núcleos de población, la falta de un tren directo contrasta con otras provincias, donde sus grandes ciudades sí disponen del tren como alternativa al automóvil. Pasa en Asturias, entre Gijón y Oviedo; en Extremadura con Badajoz y Mérida o la conexión entre Málaga y Fuengirola. Sevilla, Madrid y Barcelona, tienen conexiones directas entre sus grandes localidades, en algunos casos reforzadas por las líneas del metropolitano.

No parece algo imposible. Sólo hay que presionar desde las instituciones públicas y privadas, algo que en todo caso no se está produciendo, tal vez por conformarse con la autovía 381, que conecta por carretera (otra vez el coche) Jerez con Los Barrios. En todo caso, hay ejemplos de que la insistencia acaba dando algún resultado. Así en Soria reclamaron la reapertura de la línea Soria-Castejón, cerrada en 1996, y han conseguido que se está estudiando ya. Lo mismo con la cerrada conexión entre Plasencia-Salamanca-Zamora-Astorga (Ruta de la Plata) clausurada en 1985 que han conseguido que la Unión Europea la meta en sus planes y próimamente saldrá a estudio informativo. Igualmente con la cerrada línea Granada-Murcia por Guádix y Almendricos, en fase de estudio ya, El empeño de Burgos porque se reabra la conexión directa con Madrid por Aranda ya está dando sus frutos e incluso operadoras de mercancías por tren están estudiando si se suman a los proyectos en marcha para la reapertura de la línea.

En La Bahía, algunos colectivos reclaman la reapertura de la línea que unía El Puerto con la Costa Noroeste, eliminado hace cuatro décadas.

Frente a todo ello, la odisea de ir en tren de Cádiz a Algeciras obligaría al valiente viajero a cruzar ¡cuatro provincias de la región! y a soportar un viaje, si los trenes implicados cumplen sus horarios, especialmente a la hora de hacer los transbordos, cercano a las 8 horas... para cubrir un trayecto de 125 kilómetros.

Así, saliendo de Cádiz, se atravesaría Sevilla, se llegaría a Córdoba y de ahí se bajaría hasta Málaga hasta girar rumbo a Algeciras. Según los trenes que se elijan, habría que hacer entre uno y dos transbordo. Si uno de estos tres fallase, habría que esperar al siguiente... y a consumir más tiempo de viaje.