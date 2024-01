El 46% de los asalariados en Cádiz percibe una renta igual o menor al SMI

El porcentaje de personas que perciben un salario similar o menor al SMI representa el 46% de la población asalariada en la provincia, según datos extraídos del último ejercicio de la AEAT y hechos públicos ayer por Comisiones Obreras dentro del Informe sobre rentas salariales en Andalucía y Cádiz. La cifra supone, sin embargo, una reducción del 1,5% respecto a los datos recabados en el año anterior (2021), mientras que si lo comparamos con 2020, esta proporción era del 54,1%. Desde el sindicato señalan que esta es una realidad ”asociada a la precariedad”.

El dato no es ajeno al aumento generalizado del salario medio anual en la provincia –al que han contribuido las respectivas subidas de la percepción mínima–, hasta un 5% respecto a 2021. Un aumento que se sitúa, sin embargo, por debajo de la media andaluza y nacional –que se colocan en un 5,8 y en un 5,9%, lo que supone 22.781 euros y 18.503 euros, respectivamente–. Como resultado, el salario medio en la provincia computa 3.793 euros por debajo de la media española, situándose en 18.988 euros.

Así, el aumento de poder salarial se pone en perspectiva al ubicarse tanto dentro del margen inferior de los salarios, como al darse en un escenario de inflación al alza. De este modo, si cotejamos los datos a nivel andaluz, dado que IPC se situó en la comunidad autónoma en el 6,2% en 2022, se puede concluir que se ha dado una pérdida del poder adquisitivo del 4,7%.

En total, se calcula que el SMI alcanza a unos 40.000 trabajadores en la provincia, principalmente, en el campo y en el sector servicios y de ocio, muchos de ellos en pequeñas empresas y sin “representación ni organización” y, a menudo, con protagonismo femenino. Una realidad que afecta, también, a la ayuda a domicilio: uno de los espacios en los que abundan los incumplimientos laborales, que cae bajo paraguas de la administración pública, “y donde hemos de hacer valer que se cumplan las subidas en las propias administraciones, que terminan subcontratando a la baja”, indicó al respecto Inma Ortega, secretaria general de CCOO Cádiz.

Abundando en la cuestión de las irregularidades laborales, presentes siguen clásicos como la acumulación de horas extra sin remunerar –especialmente, en aquellas zonas con una mayor tasa de paro y donde predomina el sector servicios, como Sanlúcar o Barbate–. Y a viejos conocidos, señalan desde CCOO, se añade una novedad: el mal uso del contrato fijo discontinuo, sobre todo, en el sector del metal y naval, “donde se termina sustituyendo una estacionalidad por otra estacionalidad”, con casos como contratos de esta categoría con una duración de once meses. “Un incumplimiento que se da aquí, no en otros territorios donde también se desarrolla este tipo de industria, como Galicia o Cartagena”, puntualizó Inma Ortega.

Al respecto, en el sindicato lamentan que no exista competencia de otras autoridades, más allá de la inspección laboral, para corregir ilegalidades en el ámbito del trabajo, así como la lentitud de los procesos judiciales, con señalamientos para 2026:“Si la justicia no es rápida, no es justa”.

3.793 euros por debajo de la media nacional

De nuevo a nivel provincial, la brecha salarial por sexos ha aumentado en 0,4 puntos, hasta situarse en el 26,7%. Así, el salario medio entre la población masculina en el último ejercicio fiscal era de 21.544 euros frente a los 15.803 que percibieron sus compañeras. La diferencia es significativamente mayor que la que arrojan los datos a nivel nacional (19,9%) y a nivel andaluz (21%). Un sesgo que persiste a pesar de que tanto el sector de servicios y ocio como el primario –los dos que mantienen una mayor mano de obra femenina, acaparando casi al 50% de las asalariadas– fueron los que vieron un mayor aumento en la media salarial, con un 16,4% y un 8,1% más, colocándose en 10.488 euros y 8.745 euros. En 2022, el 53,9% de las mujeres percibían una cifra igual o menor al SMI, porcentaje que ha aumentado un punto respecto a 2021.

“Uno de los principales objetivos tanto desde la Comisión Antifraude como desde Inspección de Trabajo es ajustar las tablas salariales a la subida del SMI–añadió Inma Ortega–. Tenemos que estar constantemente denunciando categorías y acuerdos que se han quedado por debajo, sobre todo, en empresas de menor tamaño”.

“Cádiz es, además –continuó– , la provincia en la que más inaplicaciones de convenios a nivel andaluz se dan en pequeña y mediana empresa y en hostelería”.

En este sentido, la directora provincial de CCOO recordó que 2024 tendría que ver la firma de convenio en varios de los sectores más potentes de la provincia, la actualización de una normativa laboral que afectaría a unos 40.000 trabajadores: el convenio del metal, que cubre a unos 20.000 afectados; el de la limpieza de edificios y locales, con unos 5.000; o el convenio del campo o el de la piel (3.000). En total, casi el 40% de la población asalariada de la provincia (unas 40.000 personas) se verá implicada en negociaciones colectivas durante este año.

Inma Ortega mencionó, igualmente, las subidas salariales del 4% y 3% pactadas a nivel nacional para estos años, que han tenido “un reflejo real en la fijación de empleo, una evidencia que va en contra del discurso empresarial”.

La responsable también aludió al anuncio realizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana –en la provincia, la media se sitúa en 1.772 horas anuales, lo que se traduce 39,49 horas semanales–: “Una redistribución que incidiría en una mayor capacidad de la población tanto para cuestiones como la conciliación como para la reactivación de la economía".