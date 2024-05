Consejero de Justicia sobre el caso de Barbate: "Si no fueron responsables, no tienen que pagar por algo que no hicieron"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha declarado que espera que "pronto se revierta y se corrija" la situación en torno a la autoría del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate y que "los culpables paguen y estén ante la justicia, tengan un juicio justo" y "finalmente se le aplique la ley con todo el rigor que se debe".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a los juzgados de Sanlúcar de Barrameda, y al hilo de las últimas novedades en torno a la investigación que ya no señalan tan directamente a los que están en prisión y la gran expectación generada ante la petición de libertad de los seis detenidos por su presunta vinculación de este doble asesinato, el consejero de Justicia ha recordado ante todo que estas personas "estaban cometiendo un delito de narcotráfico", aunque se haya descartado su participación en la muerte de los agentes.

Si bien ha puntualizado que "parece, por la última información que ha trascendido, que los responsables de ese asesinato estaban en otra lancha". Así que ahora se trata de buscarlos, hay herramientas para que eso se pueda hacer, como la colaboración que "tiene que activar el Gobierno de España, si es necesario, con el país de origen de estas personas, donde parece que pueden estar, que sería en Marruecos", ha comentado José Antonio Nieto.

Por estos motivos ha declarado que "si estas personas no fueron las responsables del asesinato, no tienen que pagar por algo que no hicieron", y que por parte de la investigación "se hace bien en comprobar cada dato, cada información y aplicarlo a lo largo de todo el periodo de tramitación de esa instrucción".

El consejero ha manifestado que "finalmente la justicia acaba imponiendo la ley y acaba haciendo que quienes han cometido un delito lo paguen, pero también a veces nos encontramos con situaciones que no nos gustan como la que se ha producido", ha manifestado el consejero. En ese sentido, ha pedido dar "tiempo y confianza" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso a la Unidad Central Operativa (UCO), que es la que está llevando a cabo la investigación, como al juez instructor y la Fiscalía "para que puedan hacer bien su trabajo".

Nieto ha mostrado su respeto a las resoluciones judiciales y a la investigación que está realizando la Guardia Civil sobre este caso, ocurrido el pasado mes de febrero, un asunto sobre el que ha dicho es "complejo" y que "desde el minuto cero está mediatizado", al difundirse vídeos de lo ocurrido en redes sociales.

Ha comentado que la obligación de su Consejería es "prestar medios para que puedan trabajar en las mejores condiciones y que desde el juez instructor, los fiscales, los funcionarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan, insisto, trabajar en buenas condiciones". De hecho, ha señalado que el juzgado de Barbate "fue una de las actuaciones más importantes de la pasada legislatura", unas infraestructuras que estaban "en una situación bastante precaria" y que tuvo que trasladarse a otras instalaciones "dignas".