Aleix Espargaró: "Muchos años sufriendo, aún no me lo creo"

Aleix Espargaró era el piloto más feliz del paddock este domingo tras lograr en el Autódromo de Termas de Río Hondo la primera victoria de su carrera. El piloto español de Aprilia afirmaba en declaraciones a DAZN que "aún no me lo creo, ha sido un fin de semana tan bueno que pensaba que en algún momento se iba a torcer".

El catalán señalaba que han sido "muchos años sufriendo y ayer me decía intenta disfrutarlo, has conseguido la pole, no tienes nadie delante, tranquilo" y le dedicaba el triunfo "a mis padres, todos los esfuerzos han valido la pena porque tienen a sus dos hijos aquí, pero ahora también dos ganadores".

Reconoció que "hace dos años hubo un punto de inflexión y le dije a Laura, mi mujer, que no estaba disfrutando, que no era feliz, que me estaba haciendo daño y siempre estaba el 18 o el 20. Llegué a Aprilia y nos ha costado, pero les he demostrado que nunca han tenido un piloto más trabajador que yo. Somos ganadores de un gran premio, lideramos el mundial; estamos trabajando y consiguiendo cosas muy bonitas".

¿Luchar por el campeonato? "No hablo de ganar el mundial, han pasado tres carreras, una ganada, cuarto en otra, noveno en otra, falta mucho y somos uno de los candidatos, pero voy a seguir con los pies en el suelo, cabeza fría y dándolo todo. Si durante estos años he podido superar puestos como el 18 o el 20, ahora creo que podré gestionar esta situación".

Jorge Martín, contento

El de Ducati acababa en la segunda posición tras liderar gran parte de la carrera. Al finalizar, resumía así el fin de semana: "Hemos sacado el cien por cien a la moto. Perdemos velocidad punta, algo que era impensable en el pasado. Hay que sacar puntos fuertes en otros sitios y hay que trabajar, estoy contento porque estábamos un poco perdidos, tengo confianza después de dos ceros y disfruto el momento. Contento y feliz".

Apuntó también que "con el motor nuevo nos perdimos un poco, pero tenemos un potencial grande que todavía no lo podemos exprimir del todo. Hemos encontrado el setup ahora, creo que va a ser una moto constante en todas las pistas y esperemos dar otro pasito en Austin".

Por último, felicitaba a su amigo Aleix: "Es una persona que me ha ayudado desde que era pequeño, me ha dado de comer, dormir... Cuando me ha pasado lo he dejado todo para recuperar la posición, pero estaba al mismo tiempo contento, que lo disfrute muchísimo y nos tomaremos ahora una cerveza para celebrarlo".