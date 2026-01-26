Los camiones a la espera de embarcar antes del temporal colapsan el Puerto de Tánger-Med, en Marruecos

Situación complicada para el tráfico de camiones en las dos orillas del Estrecho. El Puerto de Tánger-Med, en Marruecos, también sufre este lunes una alta ocupación de vehículos pesados que aguardan para embarcar hacia Algeciras antes de que arrecie el temporal de lluvia y viento como consecuencia de la borrasca Joseph.

Cientos de vehículos colapsan las instalaciones del puerto marroquí con conductores que buscan cubrir los viajes antes de que el tráfico marítimo pueda verse interrumpido o limitado en rotaciones como consecuencia del viento.

En Algeciras, desde las 18:00 de este lunes no está autorizada la entrada de más camiones en el Puerto (para hacer el recorrido inverso). Como alternativa, los conductores profesionales que se encontraran en tránsito hacia el Puerto de Algeciras tienen a su disposición las áreas de descanso de El Fresno y Casa Bernardo Macías, en Los Barrios y San Roque, respectivamente.