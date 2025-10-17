El tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras creció en septiembre, aunque las mercancías siguen por debajo de 2024

El Puerto de Algeciras cierra de septiembre con 75 millones de toneladas movidas durante los tres primeros trimestres de 2025, lo que supone un descenso del 5,21% respecto al mismo período de 2024. La dársena gestionó en el último mes 7,6 millones de toneladas, un 7,5% menos. En el lado positivo, el tráfico rodado sigue creciendo y el de contenedores se suma a la tendencia alcista.

En la dársena algecireña se movieron 240.577 contenedores durante septiembre, lo que supone un incremento del 6,09% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, son 2,06 millones los teus movidos, métrica en la que se mantiene un ligero descenso del 2,5% respecto al pasado año, aunque cada vez más cerca de la neutralidad tras un inicio de año complejo.

Dentro del movimiento de contenedores, el tráfico rodado mantiene su tendencia alcista, con crecimiento mensual tanto en los de importación (13,55%) como en los de exportación (29,25%). Así, acumula en lo que va de año un total de 485.122 contenedores de import/export, lo que supone un descenso del 1,21% respecto a los nueve primeros meses del año pasado, aunque cada vez más cerca del balance neutro.

El tráfico ro-ro, pese a un leve descenso del 1,29% en septiembre, continúa en números positivos arrastrando el impulso recibido durante los tres meses que duró la Operación Paso del Estrecho. En lo que va de 2025, 391.842 camiones han cruzado por los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), un 6,13% más que en el mismo período del pasado año.

Por partidas, los graneles cierran un septiembre complejo en el Puerto de Algeciras, aunque el acumulado anual arroja datos más positivos. Los graneles líquidos suman en lo que va de año 21 millones de toneladas (-4,72%); los graneles sólidos aumentan hasta 221.428 toneladas (+13,92%), y la mercancía general se queda en 49,1 millones de toneladas (-4,8%). El suministro de combustible a buques acumula un volumen de 2,2 millones de toneladas (-12,91%), mientras que la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa crece hasta las 1.019 toneladas (+11,49%).

La cierta recuperación que el Puerto de Algeciras está experimentando en los últimos meses, especialmente en el tráfico de contenedores, tras unos primeros meses de 2025 con cifras por debajo en el balance interanual, están impulsados por el despliegue completo de las líneas de la alianza Gemini, de Maersk y Hapag-Lloyd, que escalan APM Terminals. Como publicó El Conciso, la nueva configuración del ecosistema empresarial del comercio marítimo mundial ha aumentado la capacidad desplegada en los buques que escalan en el Puerto de Algeciras. La dársena cuenta con una capacidad nominal en los portacontenedores de 18.889 teus mensuales más que el pasado año, según los datos de Sea-Intelligence.

Además, recientemente la ONU ratificó su posición como uno de los puertos mejor conectados del mundo, a lo que se suma el reconocimiento del Banco Mundial como el puerto más eficiente de Europa en el tráfico de contenedores.

Tráfico de pasajeros

Pese al final de la Operación Paso del Estrecho, el tráfico de pasajeros sigue in crescendo en los puertos de la APBA. Tras una OPE de récord, septiembre cierra con aumentos en el tráfico mensual de pasajeros (2,74%) y vehículos (1,1%). Pese a un ligero descenso de los movimientos en la Algeciras-Tánger Med, la Tarifa-Tánger Ciudad ha aumentado sus datos en dobles dígitos en este mes (13,33% más de viajeros y 16,61% más de coches).

En el acumulado anual hasta septiembre, han pasado por los puertos de Algeciras y Tarifa 5,2 millones de pasajeros, un 6,9% más que el pasado año en el mismo período. Este aumento se proyecta también en los vehículos, con 1,15 millones, un 6,58% más.