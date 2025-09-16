La APBA se felicita por una OPE de récord pero demanda el nuevo acceso al Puerto de Tarifa

Verano de récord para la Operación Paso del Estrecho en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Más de 3 millones de personas han cruzado en barco entre Marruecos y España durante el verano a través de los puertos de Algeciras y Tarifa, lo que ha marcado un máximo histórico desde que se realiza este operativo. Aun así, la autoridad portuaria ha reivindicado la necesidad de mejorar los accesos al puerto tarifeño, que ha vuelto a experimentar un alto volumen de pasajeros.

Desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, 3.022.815 pasajeros cruzaron el Estrecho por las dos dársenas de la APBA, consiguiendo un récord histórico al crecer un 5,3% respecto a 2024. "Es como si cuatro veces y media la población de Sevilla cruza el Estrecho, o como si la población del Campo de Gibraltar lo hace once veces", ha destacado Gerardo Landaluce, presidente de la autoridad portuaria, para dar cuenta de las magnitudes de cifras alcanzadas.

También se han batido cifras en lo que respecta a vehículos, con 658.398, un 3,5% más. El crecimiento más notable se ha producido en los camiones, que han crecido un 18% hasta 86.510. Por Algeciras y Tarifa ha discurrido el 75% de los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho, cuyas fronteras se extienden a buena parte de la costa andaluza. En los puertos de la APBA se han realizado 6.537 escalas durante el verano, de las cuales 2.961 provenían de Tánger Med, 2.961 de Ceuta y 1.608 de Tánger Ciudad.

El Puerto de Tarifa ha sido el que más ha crecido en volumen respecto al año anterior, con un total de 732.950 pasajeros, un 13% más. Esto supone que uno de cada cuatro pasajeros de la OPE utilizó la dársena tarifeña. Un 12,4% aumentó la afluencia de vehículos, hasta 116.751.

Landaluce ha destacado el éxito de coordinación del dispositivo, liderado por Protección Civil, junto a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, y ha asegurado que se han cumplido "los objetivos de seguridad y fluidez" marcados al inicio de la OPE, "lo que no significa que no haya que hacer análisis de algunos temas", ha especificado. Además, ha resaltado que no ha sido necesario implementar la intercambiabilidad de billetes entre navieras gracias a la fluidez experimentada.

El presidente de la APBA estuvo acompañado del director general, José Luis Hormaechea; el subdirector del área de Explotación, Rafael Olivares; el jefe de división de Seguridad Portuaria y Emergencia, Luis Arriaga, y el responsable de la Policía Portuaria, Cristóbal Badillo.

Nuevo acceso al Puerto de Tarifa

Gerardo Landaluce ha salido al paso de las críticas manifestadas por los comerciantes de Tarifa, que pidieron acotar la OPE a Algeciras para evitar el colapso de la circulación por la ciudad en los meses estivales. El presidente de la APBA ha puesto el foco en la falta de infraestructuras adecuadas, como un nuevo acceso directo al puerto o el desdoble de la N-340.

Landaluce ha defendido "el buen hacer del operativo en el Puerto de Tarifa, especialmente los compañeros de la Policía Portuaria" y asegura que en el seno de la APBA se han sentido "dolidos" por las críticas a su labor durante la OPE. "Los agentes solo cumplen órdenes de un dispositivo superior, pues intervienen también otras figuras, otras administraciones y otras responsabilidades", ha abundado, ya que la circulación del tráfico fuera del recinto portuario depende de la Policía Local y Guardia Civil.

"Dificultades las hay y hay que ir gestionándolas según surgen, pero realmente tenemos una dificultad que es la infraestructura, especialmente la accesibilidad Puerto de Tarifa", ha destacado el presidente de la APBA, que ha vuelto a exigir un nuevo acceso directo a la dársena que evite que el tráfico deba discurrir por el centro del municipio.

"El acceso directo al puerto es el camino, al igual que la duplicación de la N-340 entre Algeciras y Tarifa, que es el único tramo de una sola vía", ha insistido, al entender que los volúmenes propios de la OPE, junto al tránsito veraniego y los residentes hacen necesario ampliar la capacidad de la vía, como viene reclamando en conjunto la comarca desde hace años. Además, ha señalado que la cercanía del mundial de fútbol de 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, supondrá un mayor trasiego de viajeros.