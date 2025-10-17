La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cerró el ejercicio 2024 con unas ganancias de 31 millones de euros

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto de 31 millones de euros y una facturación de 116 millones, resultados que consolidan su posición como uno de los principales puertos del país. Aunque el resultado es inferior al del año anterior —cuando el puerto registró más de 39 millones de beneficio—, la cifra refleja un ejercicio sólido que permitirá acometer inversiones en los próximos años.

El resultado bruto antes de impuestos (ebitda) alcanzó los 48,5 millones de euros, según informó en enero el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, durante el balance anual de 2024. Landaluce subrayó entonces que la administración tiene unas cuentas saneadas y sin endeudamiento, mientras que la política de bonificaciones a las navieras se incrementó hasta los 18 millones de euros. A pesar de la leve caída en los beneficios respecto a 2023, los ingresos aumentaron hasta los 116 millones de euros, un 11% más que en el ejercicio anterior.

El consejo de administración de la autoridad portuaria aprobó este viernes en sesión ordinaria las cuentas anuales de 2024 y desde la propia APBA resaltan en positivo la situación de liquidez y solvencia del pasado ejercicio, que "permitirá afrontar el próximo periodo inversor sin dificultades".

En términos comparativos, el puerto del Estrecho obtiene cifras positivas en comparación a sus dos principales competidores en el sistema portuario español. En 2024, la Autoridad Portuaria de Valencia registró un beneficio cercano a los 29 millones y una facturación de 150 millones, mientras que la de Barcelona lideró el ránking nacional con un resultado neto de 63 millones de euros. La diferencia responde, en parte, a la naturaleza de las operaciones de cada enclave y a los distintos modelos de ingresos, ya que el puerto algecireño mantiene un perfil más especializado en tránsito internacional y servicios de transbordo. Además, como resaltó Landaluce en una entrevista a este periódico a finales del pasado año, la dársena avanza con una política de diversificación de negocio.

El Plan de Empresa 2026 de la institución contempla una inversión de 583 millones de euros para el periodo 2025-2029. Entre los objetivos está avanzar en su hoja de ruta hacia la descarbonización, con proyectos vinculados al suministro eléctrico a buques (OPS), combustibles alternativos y nuevas soluciones digitales orientadas a la eficiencia y la reducción de emisiones, que se suman a proyectos privados de gran calado como la ampliación de TTI Algeciras.