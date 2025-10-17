El Puerto de Algeciras recuperará parte de la concesión a TTI para la ampliar la terminal ferroportuaria T1

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha aprobado el inicio de los trámites para el rescate parcial de algo más de una hectárea del espacio que ocupa TTI Algeciras, con el objetivo de usar ese espacio para ejecutar la ampliación de la terminal ferroportuaria T1.

El consejo de administración de la APBA, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha dado el visto bueno al inicio de la tramitación que consiste en recuperar 1,39 hectáreas de la concesión que actualmente gestiona Total Terminal International Algeciras (TTIA) del muelle Isla Verde Exterior. Este movimiento resultaba necesario para poder desarrollar la ampliación de la terminal de ferrocarriles T1, incluida en el denominado proyecto Última Milla de la dársena.

Actualmente, la terminal ferroportuaria cuenta con tres haces de vías con longitudes entre los 590 y los 630 metros. Ahora, con la recuperación de esta pastilla de la parcela, coincidente con el actual acceso terrestre a TTI, se ampliarán los actuales viales hasta los 750 metros, al tiempo que se incorpora un cuarto eje de la misma medida.

Con estas mejoras, que están financiados parcialmente por los fondos del mecanismo Conectar Europa (CEF, por sus siglas en inglés), la terminal prevé atender hasta diez trenes diarios de 750 metros, lo que ampliará sensiblemente la capacidad de movimiento de mercancías por vía ferroviaria de TTI y, en general, del Puerto de Algeciras.

El trámite se realiza una vez que TTI solicitó a la APBA la ampliación de su terminal con la ocupación parcial de la fase B de Isla Verde Exterior, cuyas obras se espera que puedan comenzar antes de Semana Santa. Este proyecto permitirá una reconfiguración de la morfología actual del muelle, entre lo que se incluye una nueva ubicación para los acceso de vehículos y camiones, que actualmente se sitúa al norte de la instalación.

Proyecto Última Milla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encomendó en agosto de 2024 a la consultora Ineco la redacción del estudio informativo para definir el proyecto constructivo de la futura terminal ferroportuaria en la zona de Botafuegos en la que operarán trenes de 750 metros. Esta iniciativa es la punta de lanza del proyecto Última Milla, que pretende aumentar la capacidad ferroviarria del Puerto de Algeciras en el marco de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

La APBA cifró entonces en el entorno de los 46 millones de euros la inversión necesaria para la futura terminal ferroportuaria en la que operarán trenes de 750 metros. Las obras se sufragarán por parte de la Autoridad Portuaria a través del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

Las líneas maestras del proyecto son ubicar la terminal técnica fuera de los terrenos portuarios, en el entorno de Botafuegos, y dotarla de un nuevo enlace ferroviario con la línea Algeciras-Bobadilla, cabecera sur de los corredores Mediterráneo, Atlántico y de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

Esta nueva terminal en Botafuegos se sumará a la mencionada T1, que ampliará su capacidad hasta los 750 metros, y a la T2, ubicada en Isla Verde Interior y que cuenta con cuenta con dos haces de tres vías cada uno. Uno de ellos se encuentra en explotación con vías de 300 a 330 metros.