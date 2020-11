El Puerto de Algeciras recibe al portacontenedores más grande del mundo propulsado a gas natural

El portacontenedores más grande del mundo propulsado por gas natural liquiado, el CMA CGM Jacques Saadé, opera desde este domingo en la terminal de TTI-A en la primera escala del buque en el Puerto de Algeciras. Su llegada tuvo lugar sobre las 6:00 y prevé estar unas 18 horas en operaciones de estiba y desestiba. Se trata del segundo portacontenedores a gas natural que llega a las instalaciones algecireñas después de que esta semana lo hiciera el el CMA CGM Tenere, algo más pequeño que el Saadé.

La escala del Jacques Saadé en Algeciras estaba prevista para el pasado jueves, pero finalmente se retrasó hasta este domingo debido a un temporal que le sorprendió cuando navegaba por el Mar del Norte. Esta parada en TTI-A es la última del megabuque en Europa antes de retornar hacia Asia en su flamante viaje inaugural, iniciado el pasado septiembre. Así consta como previsión en la hoja de ruta del servicio FAL 1 (French Asia Line), la línea más importante para el grupo CMA CGM que conecta Asia con el norte de Europa y retorna a Oriente en 84 días.

El Jacques Saadé zarpó el 25 de septiembre desde Shanghái (China) y desde ahí navegó hacia Busán, en Corea del Sur, e hizo posteriores escalas en Ningbo, Shanghái y Yantián, en China; Singapur y Malta, en su primera escala en Europa (el 27 de octubre). Desde ahí, el portacontenedores rodeó la Península Ibérica rumbo al norte de Europa, con una escala en Southampton (Reino Unido), el pasado 4 de noviembre.

Antes de arribar al Puerto de Algeciras, el CMA CGM Jacques Saadé llegó a Hamburgo (Alemania) el domingo 8 de noviembre y posteriormente estuvo en Róterdam (Holanda), donde efectuó un repostaje de gas natural licuado antes de que el buque emprendiera el camino de retorno.

Tras su paso por las terminales de Algeciras, el flamante megabuque con proa verde dará por finalizada su primera rotación cruzando de nuevo el Canal de Suez, para luego escalar en Port Klang (Malasia) y en Tianjin (China), el 17 de diciembre.

La navegación ha dejado varios hitos por parte de la compañía, un nuevo récord mundial y recepciones oficiales -siempre dentro de las posibilidades de la pandemia- a la tripulación de este coloso del tráfico marítimo de contenedores encabezada por Emmanuel Delran.

El portacontenedores zarpó desde Singapur rumbo a Europa lleno casi hasta la bandera marcando un nuevo hito no superado hasta el momento. Desde aquel puerto salió hacia el Canal de Suez (paso previo a Malta) con 20.723 contenedores llenos a bordo. Para ello, operaron 4.000 movimientos con nueve grúas.

El paso por la angostura en Egipto (193 kilómetros que unen el Mar Rojo con el Mediterráneo) no estuvo exenta de dificultades dadas las dimensiones del megabuque. Para un portacontenedores del tamaño del CMA CGM Jacques Saadé, navegar por el canal es una operación muy delicada no por el calado (-24 metros) sino por la anchura de solo 190 metros; algo para lo que el capitán debe estar preparado en caso de fuerte viento si navega cargado con diez u once contenedores apilados sobre la cubierta.

Tras Malta, donde CMA CGM posee la terminal Malta Freeport Terminal, el principal centro de transbordo del grupo en la región y su segundo puerto de escala más grande del mundo con más de 1.000 escalas operadas desde principios de año, el Jaques Saadé escaló en Southampton, donde el grupo posee una flota de barcos de pequeño tamaño también propulsados por gas natural licuado como parte de su compañía filial Containerships.

Tecnología verde

El Saadé es el primero de una serie de nueve buques gemelos con los que la compañía francesa aspira a neutralizar sus emisiones de dióxido de carbono en 2050. En total, la empresa invertirá algo más de 1.000 millones de euros en este escuadrón verde.

Tiene capacidad para 23.000 contenedores y mide 400 metros de eslora por 62 de manga. Navega con pabellón de Francia y su nombre rinde un homenaje al fundador de la compañía, Jacques Saadé.

El Jacques Saadé tiene capacidad para almacenar 18.600 metros cúbicos de gas natural que deben conservarse a -161 grados para que se mantengan en estado líquido. A plena carga, el portacontenedores tiene autonomía para navegar durante dos meses. Su tripulación está compuesta por 26 personas.

El origen de esta flota propulsada por gas natural licuado en la naviera se sitúa en noviembre de 2017. Entonces, Rodolphe Saadé, presidente y director ejecutivo de CMA CGM, decidió equipar con esta tecnología a la nueva serie de portacontenedores que iba a encargar la compañía a varios astilleros asiáticos.

El CMA CGM Jacques Saadé ha sido construido en el astillero chino CSSC, no sin dificultades para cumplir con los plazos de entrega como consecuencia de los parones industriales por la pandemia de coronavirus. La entrega de los otros ocho será gradual entre lo que resta de 2020 y principios de 2021.

Tanto el CMA CGM Jaques Saadé como sus ocho gemelos se inscribirán en el Registro Internacional Francés. Llevarán los nombres de monumentos parisinos emblemáticos y otros lugares e instituciones de renombre de toda la capital francesa: Campos Elíseos, Palais Royal, Louvre, Rivoli, Montmartre, Concorde, Trocadero y Sorbonne.

La construcción del dedicado a los Campos Elíseos acaba de ser sido terminada, siendo el segundo del escuadrón que está listo para navegar.