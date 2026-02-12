El Puerto de Algeciras afronta este viernes otra jornada complicada con la borrasca Oriana

El Puerto de Algeciras afronta este viernes, 13 de febrero, una nueva jornada complicada en sus instalaciones con la llegada de la borrasca Oriana, el noveno frente de este año, relevo de Nils, y cuyo paso por el Campo de Gibraltar estará marcado, fundamentalmente, por fuertes vientos de poniente que condicionarán la operativa en los muelles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activada la alerta naranja por fenómenos costeros con viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y oleaje de 4 a 5 metros desde las 6:00 hasta las 21:00. Durante el resto de la jornada, el Estrecho estará en aviso amarillo por viento oeste o suroeste de 50 a 61 km/h.

De cara al sábado 14 de febrero, la Aemet advierte de riesgo bajo por fenómenos costeros en la zona del Estrecho durante la madrugada y la mañana, con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros, de forma puntual hasta 74 km/h.

Con este panorama, las conexiones entre ambas orillas del Estrecho volverán a estar condicionadas por el viento y el estado de la mar. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras prevé que se produzcan cancelaciones, especialmente a primera hora de la mañana, en las rutas a Tánger-Med y Ceuta. Se trata de las rutas mixtas para pasajeros y carga rodada (camiones).

Desde el pasado domingo, cuando volvieron a estar operativas las líneas de Algeciras a Tánger-Med (la de mayor demanda) y Algeciras-Ceuta, tras el paso de los frentes Leonardo y Marta, el Puerto ha estado embarcando unos 800 camiones y 300 semirremolques al día. Además, otro importante volumen de tráfico pesado entra y sale del Puerto para dar servicio a las terminales de contenedores. Aunque Oriana volverá a dejar en suspenso el embarque de camiones, se espera que la duración del frente (y sus consecuencias) sea menor.

Asimismo, la estiba también prevé paralizar su operativa en las dos terminales de contenedores desde las 2:00 de la madurugada (salida del turno) al estar previstas rachas de viento superior a 3, por motivos de seguridad.

Las travesías entre Tarifa y Tánger se encuentran igualmente sujetas a cancelaciones tanto este jueves como el viernes. Según ha confirmado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la primera salida prevista de este jueves —operada por Baleària a las 9:00— pudo realizarse, pero el resto de conexiones del día ya quedaron suspendidas. La previsión es que las cancelaciones continúen durante la jornada del viernes, coincidiendo con el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el Estrecho.