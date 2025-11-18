El 'Princess María' zarpa desde el Puerto de Algeciras tras reparar las deficiencias que provocaron su detención

El buque granelero Princess María ha zarpado en la mañana de este martes desde el Puerto de Algeciras tras reparar las deficiencias técnicas que llevaron a su detención, el pasado 23 de octubre. La Capitanía Marítima de Algeciras, tras inspeccionar y constatar el correcto estado del buque, autorizó al armador en la noche del lunes la vuelta a la navegación, según confirmó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA)

El carguero, con bandera de San Cristóbal y Nieves, quedó retenido por incumplimientos respecto a la normativa internacional de seguridad marítima. Había partido desde el puerto de Marsa Brega, en Libia, con destino a Douala, en Camerún, según los registros de tráfico marítimo. Su travesía se interrumpió en aguas del Estrecho de Gibraltar tras una inspección rutinaria que derivó en su arresto administrativo.

Al menos dos tripulantes (de origen sirio) solicitaron asilo a las autoridades españolas por motivos humanitarios, según la APBA. Con 32.672 toneladas de arqueo bruto y 187 metros de eslora, el Princess María presentaba fallos técnicos que imposibilitaban su salida segura del puerto.

La salida del 'Princess María' de la Bahía de Algeciras.

Finalmente, ha soltado amarras poco antes de las 10:00 rumbo a Douala, donde tiene previsto llegar el día 4.