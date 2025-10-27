Capitanía Marítima retiene en Algeciras al granelero Princess María por fallos de seguridad y la tripulación pide asilo a España

La Capitanía Marítima de Algeciras mantiene desde hace cuatro días la prohibición de salida de la bahía de Algeciras del carguero Princess María tras haber detectado deficiencias técnicas que impiden su navegación segura, según confirmó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). La tripulación, de origen sirio, ha solicitado asilo a las autoridades españolas por motivos humanitarios.

El buque, con bandera de San Cristóbal y Nieves, está retenido hasta que solucione los incumplimientos respecto a la normativa internacional de seguridad marítima. Había partido desde el puerto de Marsa Brega, en Libia, con destino a Douala, en Camerún, según los registros de tráfico marítimo. Su travesía se interrumpió en aguas del Estrecho de Gibraltar tras una inspección rutinaria que derivó en su arresto administrativo.

La tripulación permanece a bordo a la espera de las resoluciones de sus solicitudes por parte de las autoridades españolas.

Con 32.672 toneladas de arqueo bruto y 187 metros de eslora, el Princess María presenta fallos técnicos que imposibilitan su salida segura del puerto. Capitanía Marítima ha ordenado que el buque no zarpe hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se cumplan las condiciones mínimas de seguridad para la tripulación y la embarcación.

Actualmente, el carguero permanece bajo la supervisión de inspectores de Capitanía Marítima y la APBA, mientras se llevan a cabo las reparaciones y se gestionan los trámites relacionados con los marineros sirios. Hasta ahora, no se ha precisado la duración estimada de la inmovilización ni el alcance exacto de las intervenciones técnicas.