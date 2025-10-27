Un ferry de Baleària sufre daños menores tras golpear el muelle en el Puerto de Algeciras

El ferry Cecilia Payne de la naviera Baleària sufrió daños leves en el costado tras golpear el muelle del Puerto de Algeciras mientras efectuaba las maniobras de atraque en la tarde del domingo. Como consecuencia del golpe, que se saldó sin heridos y exclusivamente con daños materiales leves, el buque tuvo que ser retirado de la navegación.

El Cecilia Payne llegaba a la ciudad procedente de Ceuta, de donde había salido a las 17:30, cuando rozó el muelle durante el atraque. Los pasajeros tuvieron que esperar a una inspección de seguridad antes de ser desembarcados, mientras que el ferry fue conducido hasta el Dique Norte para ser reparado.

Baleària tuvo que suspender el resto de rotaciones de la tarde del domingo de este buque. Este lunes ha tomado el relevo transitoriamente el Avemar Dos, si bien todo apunta a que el Cecilia Payne se podrá reincorporar al servicio en breve, según fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.