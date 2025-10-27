La Policía Nacional recaba información del Consorcio de Bomberos de Cádiz por la compra de 24 vehículos a la empresa Surtruck

El camión nodriza pesado, con una única boca de succión, en el parque de Bomberos de Algeciras.

La Policía Nacional, a través de su Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha solicitado información al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en relación con varios contratos adjudicados durante el anterior mandato, según ha confirmado el citado organismo a Europa Sur.

La UDEF habría reclamado, en concreto, documentación y expedientes relativos a dos concursos públicos mediante los cuales el organismo adquirió 24 vehículos contraincendios en los años 2020 y 2023: 23 autobombas urbanas ligeras y un camión nodriza pesado, ambos adjudicados a la empresa sevillana Surtruck, especializada en la fabricación de vehículos de extinción y limpieza.

El primero de los contratos, aprobado en noviembre de 2020, se refería al suministro de 23 autobombas urbanas ligeras. Estas unidades, de tamaño medio y muy maniobrables, están diseñadas para actuar en cascos históricos o calles estrechas, donde los grandes camiones no pueden acceder. La licitación, a la que se presentaron cuatro empresas, fue adjudicada a Surtruck por 3,76 millones de euros (más IVA), tras ser considerada la mejor oferta por calidad y precio.

El segundo contrato, más reciente, data del 1 de agosto de 2023, y preveía la adquisición de una autobomba nodriza pesada por 299.500 euros (más IVA). Este tipo de camión cisterna proporciona un gran suministro de agua y espumógeno en incendios de larga duración. El vehículo fue destinado al parque de bomberos de Algeciras. La licitación se resolvió con una única oferta, también de Surtruck.

Los bomberos del parque de Algeciras sofocan un incendio en un edificio abandonado en la avenida Gesto por la Paz. / Erasmo Fenoy

Según el Consorcio, lo ocurrido se limita a una petición de información recibida por correo electrónico, en respuesta a una denuncia anónima presentada recientemente. “Es un procedimiento absolutamente habitual: cuando llega una denuncia, se solicita información para verificar que todo esté correcto”, apuntan.

Los técnicos del organismo, que ya han revisado los expedientes en cuestión, aseguran que todo está en orden, según el Consorcio, que recalcan que se trata de contratos del anterior mandato -con el PSOE al frente del Consorcio- y que las mesas de contratación estaban integradas exclusivamente por personal técnico, sin participación política alguna.

Las “incongruencias” señaladas por el sindicato

Fuentes del sindicato Bomberos Unidos Cádiz (SBC Cádiz), que ostenta alrededor del 70% de la representación de los trabajadores en el Consorcio, reconocen a Europa Sur que no tienen constancia de una denuncia formal, pero aseguran que desde hace tiempo vienen advirtiendo de "discrepancias" entre lo que se licitó en los dos citados contratos y el material entregado, en teoría, ya con la nueva dirección del Consorcio en manos del PP y bajo la presidencia de José Ortiz, ex alcalde Vejer.

“Hay incongruencias que cualquiera puede comprobar”, explican fuentes sindicales. “Puede que sean errores administrativos, pero también podría haber responsabilidades más graves. En el caso del camión nodriza pesado, el pliego exigía dos bocas de succión Storz de 100 milímetros, y el vehículo recepcionado solo tiene una. Eso abarata el precio, y por eso nos preguntamos si alguien ha pedido responsabilidades a la empresa adjudicataria o si, por el contrario, alguien se ha quedado con el dinero”, añaden.

Las bocas de succión son elementos clave en los camiones de bomberos: permiten aspirar agua de fuentes externas —hidrantes, depósitos o ríos— para abastecer la bomba principal del vehículo. Disponer de una o dos bocas puede marcar la capacidad operativa y la autonomía del camión durante un incendio prolongado.

A la izquierda, un camión nodriza pesado con dos bocas de succión. A la derecha, el vehículo recepcionado por el Consorcio de Bomberos de Cádiz, con solo una. / Bomberos Unidos Cádiz

El sindicato extiende sus dudas también a las 23 autobombas urbanas ligeras, que —aseguran— “no dan la talla” y carecen de cabrestantes potentes. El pliego técnico exigía que cada vehículo contara con un cabrestante eléctrico con capacidad mínima de tracción de 3.630 kilos, pero según los bomberos, las unidades entregadas no alcanzan esas prestaciones.

Además, los representantes sindicales sostienen que el Consorcio no realizó las pruebas técnicas previas a la recepción de los vehículos, un paso que habría permitido detectar irregularidades antes de aceptar el suministro. “Pedimos el acta de recepción, pero nunca nos la dieron”, afirman.

El acta de recepción es el documento que certifica que un vehículo ha sido inspeccionado y cumple con lo establecido en el contrato. Sin esa verificación, cualquier desviación técnica o incumplimiento queda sin control formal.

El portavoz sindical consultado por Europa Sur matiza que, sin los expedientes completos, no puede afirmarse que haya delito alguno: “Es posible que en el acta de recepción del vehículo principal se refleje un reparo y que se haya detraído parte del importe correspondiente. Si ha sido así, podría estar dentro del margen de maniobra de la Administración, pero no deja de ser un asunto que merece aclararse”.

El sindicato recuerda además que, desde la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los consorcios se consideran entes instrumentales dependientes de la Administración que ejerce mayor control, en este caso la Diputación Provincial de Cádiz. “Eso significa que la Diputación no es solo responsable subsidiaria, sino directa, tanto a efectos económicos como reglamentarios”, puntualizan.

Logotipo del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz con el lema 'Etiam Phoenix'. / Erasmo Fenoy

Surtruck, una empresa en expansión

La empresa Surtruck SL, con sede en La Rinconada (Sevilla), acaba de cumplir una década de existencia y se ha consolidado como referente nacional en vehículos de limpieza y extinción de incendios. Con presencia en España, Latinoamérica y Emiratos Árabes, factura alrededor de 10 millones de euros anuales y se ha marcado como objetivo alcanzar 120 millones en la próxima década.

Surtruck se dio a conocer en el sector por su innovación en autobombas urbanas ligeras, las primeras certificadas y homologadas del mundo con dimensiones reducidas, pensadas para calles estrechas. También presentó en 2022, en la feria internacional Interschutz (Hannover), el primer vehículo contraincendios totalmente eléctrico.