El embajador de Corea del Sur en España conoce de primera mano la inversión de TTIA en el Puerto de Algeciras

El embajador de la República de Corea del Sur en España, Soosuk Lim, ha visitado este lunes Algeciras con el objetivo de conocer en profundidad la ciudad que acoge una de las mayores inversiones surcoreanas en nuestro país, Total Terminal International Algeciras (TTIA). La terminal semiautomática de contenedores ubicada en Isla Verde Exterior y participada ahora mayoritariamente por la naviera surcoreana HMM -la octava mayor naviera del mundo en transporte de contenedores y la principal compañía marítima de Corea del Sur-, cumplía precisamente este verano sus primeros 15 años operando en el Estrecho. Corea y España celebran además en 2025 los 75 años del establecimiento de relaciones entre ambos países bajo el lema “Dos culturas, un solo corazón”. Como ha afirmado Lim en el transcurso de la jornada, “Algeciras es un gran enlace en esa relación España-Corea”.

Lim, que se ha desplazado a Algeciras acompañado por el encargado de Asuntos Económicos de la Embajada, Dongsun Lee, y el asesor de Asuntos Económicos, Eunmyung Lee, ha sido recibido por el presidente y el director general de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce y José Luis Hormaechea, respectivamente, así como por el CEO de TTIA, Alonso Luque, y el CCO de la terminal, Yong Son.

Antes de visitar la terminal, el embajador ha mantenido un encuentro de trabajo en el Centro de Coordinación de Procesos de la APBA, cerebro operativo del Puerto de Algeciras donde la institución trabaja para mejorar cada año sus indicadores de eficiencia. Durante el encuentro, Landaluce ha repasado la estrecha relación que mantiene el Puerto de Algeciras con Corea del Sur desde 2008, lo que ha permitido completar numerosas misiones comerciales en Seúl y Busán, participaciones en ferias y eventos. El presidente de la APBA ha avanzado el importante crecimiento de los tráficos comerciales entre el Puerto de Algeciras y Corea del Sur que “acumula un crecimiento del 57% en los flujos import/export en el primer semestre del año”.

En la visita, el embajador ha conocido de primera mano los planes de TTIA en el Puerto de Algeciras que pasan por su ampliación en 160.000 metros cuadrados gracias a una inversión de 150 millones de euros que permitirán añadir una capacidad adicional anual de hasta medio millón de teus.

Desde su apertura en 2010, cuando se convirtió en la primera terminal semiautomática del Mediterráneo y del sur de Europa, TTI Algeciras ha movido más de 18 millones de Teus, consolidando al Puerto de Algeciras no sólo como un importante hub de transbordo en Europa, sino también como una puerta clave para los flujos de importación y exportación en la Península Ibérica.

Visita al Ayuntamiento

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por una amplia representación de la Corporación Municipal, ha recibido en la Casa Consistorial al Embajador de la República de Corea del Sur en España, Soosuk Lim, y su delegación. El embajador fue recibido oficialmente en el Salón de Plenos de la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 y después tuvo lugar un encuentro de trabajo en las dependencias municipales. El alcalde hizo entrega de un retrato del artista internacional e Hijo más Ilustre de la ciudad, Paco de Lucía.

El embajador Soosuk Lim agradeció el gesto y la cálida bienvenida: "Algeciras es un punto estratégico para Corea del Sur, no solo por la relevancia de su puerto en las rutas marítimas globales, sino también por la visión de futuro que siempre muestra la ciudad. Nuestro país desea seguir fortaleciendo la cooperación económica, logística y cultural con Algeciras, un socio estratégico”.

Landaluce subrayó la importancia de esta visita diplomática: "Algeciras mantiene desde hace años una relación muy sólida con Corea del Sur, especialmente gracias al intenso vínculo portuario y comercial. Nos sentimos honrados de que el embajador conozca de primera mano el potencial de nuestra ciudad y estamos plenamente comprometidos en abrir nuevas vías de colaboración que generen empleo, desarrollo y riqueza para todos".