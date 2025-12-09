Evos Algeciras afronta la transición energética con instalaciones adecuadas al metanol y la ampliación de su terminal

Evos Algeciras se prepara para ser protagonista en la transición energética. La compañía planea un futuro ambicioso para su terminal de almacenamiento de combustibles para uso marino, la cual ya está preparada para recibir el metanol verde que impulsará a los buques en los próximos años y que complementará con una ampliación de las instalaciones.

La empresa cuenta con equipos adecuados para el almacenamiento de metanol, tras haberlo operado hasta el pasado año, según explica a El Conciso la directora general de Evos Algeciras, Belén Gestoso. "Era metanol gris para uso industrial, pero era una apuesta a futuro para probar y ganar experiencia en su manipulación", explica. Con este conocimiento, la compañía está preparada para el desembarco del metanol verde, derivado del hidrógeno renovable que se usará como combustible para los buques. No en vano, ser socios de la transición energética es uno de los pilares de la estrategia del grupo Evos.

Por el momento, la mayor parte de los graneles líquidos que almacena en su terminal, con una capacidad de más de 400.000 metros cúbicos, son combustibles fósiles. Aun así, en los últimos años sus clientes han incrementado la presencia de biocombustibles para cumplir las cada vez más estrictas medidas que reducen la contaminación del tráfico marítimo.

Aunque el metanol verde es una de las grandes apuestas de las navieras para convertirse en uno de los combustibles preferentes del tráfico marítimo, la directora de Evos Algeciras destaca que en el sector no hay una certeza al respecto. "Se habla de que habrá que estar preparado para el multiproducto y ahí queremos estar en la medida de nuestras posibilidades", apunta.

Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras, durante la entrevista / Erasmo Fenoy

Pese a las perspectivas, Belén Gestoso resalta que una de las claves de su terminal es estar "pegados a los clientes", de forma que conozcan de primera mano sus necesidades. Uno de los ejemplos se produjo ante el inicio de las restricciones de uso de azufres en los combustibles que la Organización Marítima Internacional estableció el pasado mayo en el Mediterráneo, momento en el que se reunieron con sus socios para estudiar posibles cambios en el servicio o las infraestructuras. "Cuando tienes una relación tan cercana con tus clientes y eres un socio que aporta valor, te mantienes al día", comenta.

La compañía tiene en Algeciras una de sus ocho instalaciones, repartidas por Países Bajos, Alemania y Malta. Todas funcionan "como un grupo" y existe comunicación fluida entre sus técnicos y comerciales para aspectos técnicos o relacionados con clientes. Aun así, en materia de mercancías, acostumbran a funcionar de una forma más independiente.

Proyecto de ampliación de la terminal

El grupo Evos ha trazado una estrategia general a las puertas de la transición energética enfocada en alcanzar un 50% de productos no fósiles en 2035 y la neutralidad climática en 2040. Esto afecta en buena parte a otras terminales como la de Róterdam, enfocada en almacenar productos químicos. En lo que respecta a Evos Algeciras, su directora asegura que pretenden contribuir a los objetivos de la compañía mediante la ampliación de sus instalaciones.

"Nuestra terminal, desde el inicio de operaciones (entonces, como Vopak), ya tenía la ambición de expandirse", explica Belén Gestoso, que se incorporó a la instalación poco después de su inauguración, en 2013, liderando el área financiera y dio el salto a directora general en 2022.

El proyecto pasa por aprovechar los terrenos de una parcela vacía de más de 25.000 metros cuadrados junto al espacio que tiene concesionado Evos, lo cual le permitirá aumentar su capacidad operativa. "Hay temas avanzados, pero ahora mismo no podemos decir fecha, aunque si todo va como debe, pronto podremos hacer algún anuncio", añade.

Infografía con el emplazamiento en el que Evos Algeciras proyecta su expansión / D. F. V.

Por el momento, la compañía ya está en conversaciones con potenciales nuevos clientes que deseen contar con espacio para almacenamiento. Principalmente, Evos trabaja con operadores de avituallamiento directo a buques o con traders, empresas que mueven mercancías y solo usan sus servicios como almacén para, posteriormente, trasladarlas a otro punto. Todos ellos, además, socios estables a largo plazo, lo que garantiza unos ingresos fijos. Anualmente, en la terminal se mueven entre ocho y nueve millones de toneladas de productos.

Las energías limpias también le han permitido encontrar un nuevo cliente muy cerca. Moeve y Evos firmaron en 2024 un memorando de entendimiento para que las instalaciones portuarias de la compañía pudieran almacenar en Algeciras y Róterdam metanol verde producido por la energética, además de amoníaco verde en la dársena algecireña.

Desde el punto de vista económico, Evos Algeciras acumula varios años de crecimiento sostenido, el cual puede verse impulsado en caso de materializarse la futura ampliación de la terminal. En 2024, facturó 26,8 millones de euros y, en el presente ejercicio, prevé un ligero crecimiento, aunque sin alcanzar los 27 millones. Actualmente, cuenta con una plantilla de 55 trabajadores, a los que se suman unos 15 empleados de contratas.

Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras, durante la entrevista / Erasmo Fenoy

La compañía, miembro de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), alaba las reivindicaciones que la entidad viene encabezando para la comarca, como la llegada de un hidroducto y la mejora de la conexión ferroviaria y de las carreteras. Aunque estas no afecten directamente a su actividad, Gestoso resalta que todo lo que provoque un crecimiento de la actividad en la zona sí tiene una repercusión positiva, además de que podría generar interés en nuevas líneas de negocio en un futuro. En esta línea, también resalta la labor desarrollada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para situar al puerto entre los más importantes del mundo.

Con la propia APBA, Evos mantiene una estrecha relación que ejemplifica anualmente con la renovación de su convenio de buenas prácticas medioambientales. Entre las principales iniciativas desarrolladas se encuentra la instalación de narices electrónicas, dispositivos capaces de detectar los cambios en la composición del aire que puedan resultar en olores perceptibles por la población. La terminal, cuando operaba como Vopak, fue pionera en España en incorporar estos dispositivos, los cuales ya usaba en Róterdam. Posteriormente, se integró una red de sensores por todo el puerto, de forma que pueda detectarse el origen de malos olores procedentes de terceras partes, como buques.