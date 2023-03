"En la Capitanía tenemos tres plazas sin cubrir porque el Campo de Gibraltar no es atractivo para los funcionarios"

Karim Breir Moreno (Tánger, 1964) ejerce formalmente desde el pasado mes de febrero como capitán marítimo de Algeciras, aunque los meses previos desde la jubilación de su antecesor, Julio Berzosa, asumió el relevo en funciones. Breir ocupaba hasta entonces el cargo de coordinador de Seguridad e Inspección Marítima de la Capitanía algecireña, teniendo gran experiencia y conocimiento del sector. Estudió en la Escuela Superior de Marina Civil de Cádiz y fue el primer capitán marítimo de Arrecife (Lanzarote). Con su actual responsabilidad, su ámbito de gestión abarca desde la desembocadura del río Zahara hasta Punta Chullera.

¿Cómo afronta ponerse al frente de una de las capitanías marítimas más ajetreadas de España?

Es un reto por tratarse del primer Puerto de España. Y también tenemos los condicionantes de Gibraltar y Marruecos, así como de la Operación Paso del Estrecho. Lo afronto como un reto, si bien al llevar tantos años en la zona igualmente lo afronto desde el conocimiento de la zona.

¿Es el de Algeciras un Puerto que nunca duerme?

Afirmativo. En cualquier momento puede surgir una emergencia. Al irme a dormir siempre cunde la duda de si surgirá alguna. Es un trabajo de 24 horas los 365 días porque los barcos no paran.

¿Cuáles son los primeros objetivos que se ha marcado?

Básicamente, los objetivos son hacer cumplir la normativa, que no es poca, sobre muchos tipos de buques diferentes. Desde mercantes y pesqueros a recreo. Y también controlar el tráfico del Estrecho que navega del Mediterráneo al Atlántico que, aunque no haga escala en el Puerto de Algeciras, pasa por el mar territorial español.

Usted también ha sido coordinador de seguridad e inspección marítima. ¿Cuáles son las principales deficiencias que se detectan en los buques que escalan en Algeciras?

Hay de todo tipo. Van desde máquinas que no están mantenidas o con suciedad a problemas con las certificaciones y titulaciones de los tripulantes... De todo.

"El problema de los humos en el Puerto de Algeciras puede estar debido a la antigüedad de la flota de pasaje de las rutas de Tánger y Ceuta"

La contaminación es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía sobre el Puerto. ¿Cómo se puede reducir el nivel de polución?

La prevención de la contaminación es uno de nuestros principales objetivos. El problema de los humos en el Puerto de Algeciras puede ser debido a la antigüedad de la flota de pasaje de las rutas de Tánger y Ceuta. Los inspectores acuden y, aunque el barco cumple con la normativa, por su antigüedad los genera. Soy el primero al que le duele ver un penacho de humo en el Puerto, aunque si queremos tráfico y actividad también debemos asumir algunas consecuencias.

Entiendo que como capitán marítimo aboga por una modernización de la flota.

Totalmente.

A su juicio, ¿ha sabido el sector adaptarse a las normas relativas al contenido en azufre de los combustibles en vigor desde 2020? ¿Hay quien intenta hacer trampas y utilizar fuel con más azufre en las aguas interiores del Puerto?

Lo controlamos mediante inspecciones y una toma de muestras que se envían al laboratorio. Lo que sucede es que el resultado del laboratorio suele llegar cuando el buque se ha marchado. Aunque si constatamos que no cumple, se le consigna una alerta que se activa al llegar a cualquier puerto español para ser sancionado. Cada vez son menos y se percibe cierta concienciación por parte de los armadores, aunque más que por la sanción les duele la detención del barco y el cese de la actividad.

¿Pasa con mucha frecuencia? Solo el año pasado la Capitanía Marítima de Algeciras superó el millar de inspecciones.

Algeciras y Bilbao son los puertos que más inspecciones efectúan por ser los que más buques tienen.

Lo ideal sería que todos los puertos elevaran su número de inspecciones, ¿no?

Sí, pero necesitamos más gente. Es una de mis principales demandas y la planteo siempre. En la Capitanía Marítima de Algeciras tenemos tres plazas libres, dos de administrativo y una de inspector, que están recogidas en la RPT y no se cubren. Quedan desiertas porque el Campo de Gibraltar no es una zona atractiva para el funcionariado. Solo llega el personal de nuevo ingreso y si pone a Algeciras entre los destinos.

Entonces, también le afecta la demanda de la declaración de la comarca como Zona de Especial Singularidad.

También me afecta, porque actualmente aquí van a cobrar lo mismo que en otros puertos, pero con más carga de trabajo.

"La Capitanía funciona gracias al equipo, caracterizado por su compañerismo y capacidad de trabajo"

La Capitanía Marítima tiene a 21 personas en plantilla. ¿Cuántas plazas considera que deberían crearse para cubrir las necesidades del servicio?

La Capitanía Marítma necesita al menos diez personas más para sacar adelante el trabajo. Si yo he cogido la plaza es porque la Capitanía funciona gracias al equipo, no gracias a mí, caracterizado por su compañerismo y capacidad de trabajo en grupo. No ponen impedimentos para trabajar fuera de horas o cuando resulta necesario.

El reglamento ETS sobre el CO2 sigue su curso en el seno de la UE. ¿Qué lectura hace de su contenido? ¿Cree que puede suponer un desvío de actividad del Puerto de Algeciras, como sostiene la Autoridad Portuaria?

No me parece justo que teniendo enfrente a un puerto como Tánger-Med no se le aplique este reglamento para gravar sus emisiones de dióxido de carbono. Coincido con la APBA en que puede desviar tráfico a otros puertos para no pagar las tasas.

Acaba de aprobarse el nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. ¿Cuáles son sus líneas maestras y qué aporta a la navegación?

Una de las principales cuestiones que plantea es la digitalización total de los trámites de despacho de buques para que las gestiones sean más rápidas y seguras. El reglamento entrará en vigor en 20 días -a contar desde el pasado jueves- aunque las disposiciones para despacho de buques no estarán en vigor hasta el 1 de julio de 2024. Habrá tiempo para adaptarse.

En apenas unos meses comenzará la segunda Operación Paso del Estrecho tras la pandemia de la Covid-19. ¿Cómo lo afronta desde su responsabilidad en la Capitanía?

Vamos a seguir trabajando entre España y Marruecos en la planificación de un plan de flota y la organización de las llegadas y la intercambiabilidad de billetes. El pasado año se aplicó cuatro veces con Tánger y una con Ceuta. Para este año aún no tenemos previsiones sobre el flujo de llegada estimado, aunque la OPE tiene un mecanismo muy engrasado.

La APBA lleva años planteando la necesidad de un fondeadero exterior a la Bahía de Algeciras, lo que cuenta con la oposición de San Roque. ¿Usted lo considera necesario? ¿Por qué?

Es complicado. Con un fondeadero exterior podríamos tener a los barcos controlados, pero habría que saber muy bien qué se puede o no hacer allí. Es lo difícil. Prefiero no definirme.

"Estamos controlando mucho los buques que vienen de Rusia con cargamentos prohibidos según el reglamento europeo"

Los grupos ecologistas han denunciado recientemente la llegada de buques procedentes de Rusia al entorno y que habrían pasado por aquí alguno de los temporales de febrero. ¿Tiene información al respecto?

Lo desconozco. Pero sí puedo afirmar que estamos controlando mucho los buques que vienen de Rusia con cargamentos prohibidos según el reglamento europeo 833/2014. Sí los hay que buscan hacer intercambios de carga al Este de Ceuta, en aguas internacionales, al margen del control de España. Lo tenemos vigilado porque a veces la asistencia se demanda desde aquí o desde Ceuta y lo controlamos para prohibirlo.

¿Ha pasado muchas veces? ¿Ha llegado a consumarse esa asistencia?

Algunas, aunque lo hemos prohibido. No ha llegado a producirse aunque detectarlo es una actividad casi de detectives porque una carga rusa puede haber sido transbordada antes a otro barco. Es complicado hacer un seguimiento y más en aguas fuera del control de España.

El personal del Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa lleva semanas protestando por la próxima agrupación del servicio con el centro de control de Algeciras. ¿Qué información tiene?

Es una decisión tomada en Madrid por Salvamento Marítimo que supone un traslado de localización del centro de trabajo. Todavía no se ha producido y desconozco cuándo se hará. Poco puedo valorar.

El pasado agosto se produjo el accidente marítimo del 'OS35'. ¿Existe colaboración con las autoridades de Gibraltar? ¿En qué ámbito?

La colaboración es total porque a fin de cuentas somos vecinos. La Capitanía Marítima de Algeciras colabora, además de con este tema, en situaciones de temporal. Cuando nosotros cerramos los fondeaderos por temporal, lo comunicamos para que también lo apliquen.

¿Cree que el pecio podrá estar retirado a finales de mayo?

La mitad de la carga se ha extraído. Al paso que van, si no se meten muchos temporales, creo que pueden cumplir con el plazo. La carga -barras de metal- se extrae y se envía directamente hasta Holanda por cuestiones relativas al asegurador del buque.

Volviendo al medio ambiente. ¿Qué opina de la gasificación de los buques como combustible alternativo al fuel?

El tiempo lo dirá. El Gas Natural Licuado parecía la panacea y al final parece tener inconvenientes.

El futuro pasa por el hidrógeno verde y Maersk tiene en cartera un proyecto para producir hidrógeno verde en la zona de la Bahía de Algeciras o en Huelva. A su juicio, ¿qué supondría que este proyecto recalara en la comarca?

Aunque no tengo gran información sobre este tipo de combustibles, entiendo que cualquier apuesta empresarial vendría a sumar para el futuro del Campo de Gibraltar.