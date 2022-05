Julio Berzosa concluye su etapa al frente de la Capitanía Marítima de Algeciras por jubilación

El capitán marítimo de Algeciras, Julio Berzosa, dejará esta semana por jubilación sus funciones al frente de este órgano periférico de la Administración Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Las funciones de Berzosa serán asumidas transitoriamente, a partir del lunes 9 de mayo, por Karim Breir Moreno, funcionario de la Capitanía Marítima de Algeciras con amplia experiencia y conocimiento del sector. El Minsterio de Transportes no ha nombrado un sustituto, por el momento, según han informado a Europa Sur fuentes portuarias.

Julio Berzosa, nacido en Madrid aunque con sus ascendientes en Urbión (Burgos), llegó en 1985 al Campo de Gibraltar recién nombrado funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales para la inspección de buques. Antes había trabajado cinco años en los astilleros Astano y también en el sector del comercio exterior.

Desde 2013 ha ejercido como capitán marítimo de Algeciras, representante de la Administración Marítima para la provincia marítima de Algeciras (desde Punta Chullera a Zahara de los Atunes) con competencias en la ordenación del tráfico marítimo, la seguridad, el medio ambiente y la vigilancia de los asuntos generales, jurídicos y expedientes sancionadores. A su llegada al cargo, el 8 de enero de 2013, relevó a Alfonso Marquina, quien estuvo dos décadas en el cargo.

Durante la jornada de este viernes, la última de la semana laboral ordinaria, varios remolcadores de la compañía Boluda en la Bahía de Algeciras, embarcaciones de Salvamento Marítimo y las lanchas de la Corporación de Prácticos han rendido un particular homenaje a Berzosa haciendo sonar sus bocinas a la par como signo de agradecimiento por su abnegada labor en el puerto del Estrecho.

⚓ Así ha homenajeado hoy el Puerto de #Algeciras a su gran capitán marítimo, Julio Berzosa, que tras varias décadas trabajando por la seguridad marítima y el medio ambiente en la Bahía y el Estrecho, se dispone a disfrutar de su merecida jubilación.@boludacm @mitmagob pic.twitter.com/qaxfawQSoc — Puerto de Algeciras (@PuertoAlgeciras) May 6, 2022

El periodo de gestión de Julio Berzosa al frente de la Capitanía Marítima de Algeciras ha estado marcado por una profusa actividad en cuanto a inspecciones, haciendo de la Capitanía de Algeciras la más activa de España en cuanto este tipo de controles.

Solo en el último año realizó 506 inspecciones a buques mercantes, entre las que destacan las 211 llevadas a cabo dentro de la normativa del Memorándum de París (MOU), que tiene como objetivo inspeccionar a buques mercantes de pabellón extranjero para garantizar la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y las condiciones de vida y de trabajo de la tripulación.

Asimismo, inspeccionó 288 buques para el control de los límites de contenido de dióxido de azufre (SO2) en el carburante y tomó muestras en 119 casos. La Capitanía Marítima de Algeciras sancionó a 13 buques por superar los niveles de SO 2 permitidos, solicitando avales que oscilan entre los 5.000 y los 41.000 euros.

Berzosa también ha sido un defensor del proyecto para la creación de un fondeadero exterior a las aguas de la Bahía de Algeciras. En una entrevista concedida a Europa Sur en diciembre de 2019, Berzosa defendía la iniciativa por el plus de seguridad que reportaría a la zona. "Al estar fondeados en una zona controlada por el Puerto rigen esas normas más estrictas. El buque necesita los fondeaderos para no gastar fuel, tener unos suministros de provisiones o cambio de tripulación. El proyecto no plantea el abastecimiento de combustible, pero sí otras operaciones necesarias. Y es mucho más seguro", comentaba entonces.

Durante su etapa al frente de la Capitanía, además de accidentes marítimos y el control de los episodios de contaminación, Berzosa también fue parte activa en la gestión de la crisis migratoria del verano de 2018 como enlace entre la acción de Salvamento Marítimo, las entidades de atención humanitaria y los ayuntamientos de la comarca para atender a las miles de personas que llegaron en apenas unos días a las costas del Campo de Gibraltar.

Entre otros reconocimientos y distinciones, posee la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil (2002), la Cruz Oficial de Isabel la Católica (2011) y la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras le concedió en octubre de 2018 el premio Amigo de la Guardia Civil.