Competencia estudiará en profundidad la compra del negocio de Armas en el Estrecho de Gibraltar por parte de DFDS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir la segunda fase del análisis de la operación mediante la cual la naviera DFDS, propietaria de FRS, tomaría el control del negocio de Armas Trasmediterránea en el Estrecho de Gibraltar, tras identificar posibles riesgos para la competencia.

Según ha explicado el regulador, durante la primera fase del estudio se detectaron indicios de impacto negativo en la competencia en las conexiones entre Algeciras y Ceuta, así como entre Algeciras y Tánger Med. Estos riesgos derivan del alto grado de concentración que se produciría como resultado de la operación, en un contexto en el que también entra en juego la adquisición de activos por parte de Baleària.

El pasado agosto, Armas Trasmediterránea comunicó la reestructuración de su negocio se articuló a través de dos acuerdos. El primero, suscrito con Baleària, contempla el negocio de transporte terrestre y la venta de su actividad empresarial —rutas, activos y plantilla— en Canarias, la Península Ibérica, Argelia y el mar de Alborán, con una plantilla de 1.500 trabajadores. La CNMC también está sometiendo a estudio profundo esta operación por motivos semejantes.

El segundo acuerdo está centrado en las operaciones del Estrecho, cuyos activos y empleados se reparten entre DFDS y Baleària. En el caso de esta última, adquiere el buque Ciudad de Málaga y una concesión en el Puerto de Algeciras. Por su parte, la naviera danesa incorpora a su flota el ferri RoPax Volcán de Tamasite y el catamarán de alta velocidad Villa de Agaete, además de las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med, lo que implica la integración de alrededor de 200 empleados.

La CNMC considera que la operación puede conllevar una alteración relevante de la estructura del mercado, lo que impide descartar posibles efectos horizontales unilaterales o coordinados, especialmente en la ruta Algeciras-Ceuta, donde DFDS pasaría a competir únicamente con Baleària.

En esta línea, detalla el regulador, antes de la operación existían dos operadores —DFDS y Armas— que prestaban el servicio bajo Obligaciones de Servicio Público (OSP), mientras que tras la concentración solo quedaría DFDS. Además, la salida de Armas como potencial licitador en futuras adjudicaciones de la OSP, frente a Baleària como actual adjudicataria, introduce riesgos adicionales para la competencia por el mercado.

Por todo ello, la CNMC concluye que la operación requiere un examen más exhaustivo, si bien subraya que el inicio de la segunda fase no anticipa el sentido de la resolución final, que podrá autorizar la concentración, imponer compromisos o condiciones, o incluso vetarla.

DFDS opera actualmente dos rutas en el Estrecho (Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta) y con este movimiento estratégico incrementará su participación de capacidad en un ferri RoRo de carga que actualmente comparten varios operadores en la ruta Algeciras-Tánger Med, lo que permitirá a la compañía responder mejor a la creciente demanda en este corredor estratégico.

Esta operación, según informó el grupo danés en su presentación de resultados del tercer trimestre de 2025, está previsto que genere unos ingresos de casi 67 millones de euros (500 millones de coronas nórdicas) en 2026, contando con recibir el visto bueno de la CNMC en el primer trimestre.