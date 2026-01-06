Competencia ve riesgos de monopolio en la compra de Naviera Armas por Baleària

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) frena las tres operaciones de la naviera Baleària para hacerse con determinados activos de la Naviera Armas-Trasmediterránea, entre ellos el buque Ciudad de Málaga y la concesión para operar en la ruta entre Algeciras y Tánger-Med. Competencia ha iniciado un segundo análisis (más exhaustivo) al determinar que hay posibles riesgos de monopolio.

El regulador anunció la decisión el pasado 2 de enero al considerar que la concentración prevista podría eliminar la competencia efectiva en varias rutas clave del transporte marítimo regular de pasajeros y carga rodada, especialmente en los ámbitos del Estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y en las conexiones entre la Península y Canarias.

En la primera fase del análisis, la CNMC identificó posibles riesgos para la competencia en los tres mercados debido a que una vez completadas las operaciones, Baleària se quedaría como la única naviera en varias de las rutas, lo que daría lugar a un monopolio.

El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación. La CNMC podrá requerir ahora más información a los operadores, mientras que las partes y terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus intereses. Así, la resolución final podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar la operación a condiciones o prohibir la operación de concentración.

Riesgos para la libre competencia

Los riesgos identificados se concretan, tras el análisis en primera fase de la CNMV, en la posibilidad de un incremento de precios, pérdida de calidad y una reducción de frecuencias en las rutas de la zona sur entre la Península y el mar de Alborán, al menos en las rutas entre Melilla y Almería-Nador, así como entre la Península y Canarias.

"En la zona de Alborán, la operación permitiría a Baleària reforzar su posición como principal operador. Tendría una escasa presión competitiva y, en la mayoría de los mercados afectados, quedaría como único prestador. En el ámbito de las rutas Península–Canarias, la operación supondría la consolidación de Baleària como única naviera en esos mercados", según Competencia.

Este riesgo es especialmente preocupante en las rutas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que no se establecen tarifas máximas. "No obstante, este riesgo también se genera en las rutas que sí que cuentan con dichas obligaciones, donde hay determinadas rutas de los mercados Península-Canarias y Sur Península–Melilla", justifica la entidad reguladora.

Adicionalmente, en estas zonas bajo Obligaciones de Servicio Público, existirían riesgos para las licitaciones, al reducirse de dos a uno las navieras que han participado en concursos públicos en los últimos años.

Tras el primer análisis, Baleària presentó compromisos para la zona Península-Canarias, así como su renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería. Sin embargo, la CNMC consideró que dichas medidas requieren de un análisis en mayor profundidad en segunda fase.

El caso del Estrecho

En el caso del Estrecho, Competencia explica que, además de la compra de Balària del Ciudad de Málaga y la ruta entre Algeciras y Tánger-Med, la naviera danesa DFDS también tiene una oferta presentada para hacerse con activos de Armas-Trasmediterránea. DFDS pretende comprar a Naviera Armas el ferry para carga rodada y pasajeros (ro-pax) Volcán de Tamasite y el catamarán de alta velocidad Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger-Med.

"En la ruta Algeciras–Tánger Med, ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de navieras se reduciría de cuatro a tres", especifica Competencia.

Así, la CNMC estima necesario analizar en su conjunto la modificación completa que se produciría en la estructura del mercado por ambas operaciones.