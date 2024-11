El buque causante del vertido de parafina en el Estrecho, en Algeciras a la espera de reparación

Algeciras/El buque cisterna Southern Puma, que provocó en la madrugada del pasado viernes de un vertido de parafina en aguas del Estrecho de Gibraltar tras chocar con el granelero Luoisa Bolten a unas 20 millas naúticas de Punta Europa, permanece este lunes atracado en el dique exento de Isla Verde del Puerto de Algeciras, al que llegó en la mañana del pasado sábado tras el incidente.

El buque seguirá en las instalaciones del Puerto de Algeciras hasta que exista disponibilidad en los astilleros del entorno para reparar los daños en el casco, principalmente en la zona de babor, según han informado este lunes fuentes de la Capitanía Marítima de Algeciras. El buque no se encuentra detenido por la Capitanía, y por tanto no se le ha exigido ninguna garantía al armador. Sí se están acometiendo ya reparaciones del sistema de geolocalización AIS, de manera que esta prestación estará operativa en breve. Por el momento, no está determinado cuándo y dónde se producirá la reparación de los daños.

Por su parte, el Louisa Bolten prosigue este lunes su navegación hacia el puerto turco de Aliaga. En su caso, presentaba daños menores en la proa.

El Southern Puma colisionó sobre las 4:30 de la madrugada de este viernes con el granelero Louisa Bolten a unas 20 millas al sureste de Punta Europa y a algo más de 15 al este de Ceuta. Como consecuencia del impacto, el buque cisterna cargado con parafina sufrió daños en el costado de babor, lo que provocó un vertido de unos 500 metros cúbicos de producto (500.000 litros), según la estimación efectuada por su capitán a las autoridades. No hubo heridos en el accidente.

Fuentes de Moeve Química (antes Cepsa Química) precisaron a Europa Sur que el Southern Puma había cargado 2.000 toneladas de parafina en Róterdam (Holanda) y que se dirigía hacia San Roque para cargar más producto con destino a la exportación a Brasil. La compañía aseguró mantener un seguimiento del caso para pedir responsabilidades, si las hubiere.

Verdemar Ecologistas en Acción reclamó el mismo viernes a la Capitanía Marítima de Algeciras que se valorase el impacto ambiental del derrame en el Estrecho. El colectivo asegura que las parafinas dañan el medio ambiente ya que se extraen del petróleo crudo destilado. No obstante, se trata de un producto que tiende a la evaporación y de baja toxicidad, puesto que se emplea ampliamente en la industria alimentaria, entre otros usos.