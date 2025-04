La curiosa mezcla de español e inglés de los gibraltareños: "I don't want my children be el coñazo"

Gibraltar/El llanito es una variante lingüística hablada sólo en Gibraltar que a veces sorprende incluso al que está acostumbrado a oírla. Mezcla perfecta entre el español (o, mejor dicho, el habla andaluza del Campo de Gibraltar), y el inglés, en los últimos días ha saltado a las redes sociales un extracto de una conversación entre gibraltareños que ya se está viralizando por lo curioso que resulta escucharlos comunicarse sin saber si en algún momento se escuchará una, una frase inglesa, una española o incluso una mezcla de ambas.

La conversación se produce en el programa City Pulse, de la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC), entre cuatro personas, uno de ellos el presentador, que dialogan sobre la educación de los niños, como ha cambiado en los últimos años y como debería ser. "I don't want my children to be el coñazo", dice en un momento una de las participantes. La compartió este martes Anabellbaena en Tik Tok y ya va camino de las 100.000 visualizaciones en apenas seis horas.

Según un artículo publicado por María Vázquez Amador, de la Universidad de Cádiz, "los gibraltareños son hablantes bilingües que dominan el inglés y el español y también utilizan el yanito". "Por yanito entendemos el modo de hablar de los habitantes de Gibraltar en el que alternan el español y el inglés, además de utilizar unidades léxicas que son fruto de la combinación de los dos idiomas, o adaptaciones de palabras inglesas o españolas, o bien palabras procedentes de lenguas como el italiano o el árabe, entre otras", dice.

En un artículo publicado en 2023 en Europa Sur, Francisco Oda-Ángel, director del Instituto Cervantes de Tetuán y profesor titular de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos, afirma que es "Es el único caso de espanglish, vivo y en evolución, que podemos encontrar en suelo europeo". "En Gibraltar esa confluencia de las dos lenguas, de préstamos morfosintácticos y fonéticos y de alternancia de códigos lingüísticos recibe el nombre de llanito y está en peligro, advirtió.