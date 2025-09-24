Aduanas abre un expediente sancionador por contrabando por la carga del 'Lila Mumbai'

El departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria prepara un expediente sancionador por contrabando por las diez embarcaciones que transportaba el buque mercante Lila Mumbai rumbo a Libia y que fueron decomisadas a finales de la semana pasada por las autoridades españolas. El Lila Mumbai fue intervenido en aguas del Estrecho como consecuencia de la orden de embargo sobre Libia decretada por la ONU que prohíbe a este país importar armamento y material militar.

La alerta que provocó la inmovilización del buque saltó a la vista de la carga que transportaba en su cubierta: una decena de embarcaciones de diferente tamaño y tipología -algunas de ellas, tapadas con lonas- suceptibles de tener tanto uso civil como militar.

Tras su descarga e inspección, Aduanas ha puesto ahora en marcha los requerimientos de información para sustentar una posible infracción por contrabando. Para ello, previamente tuvo lugar una inspección del material requisado por parte de técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio (dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), como entidad competente para determinar hasta qué punto las embarcaciones o su destino previsto podrían constituir una vulneración del embargo sobre Libia, según han explicado a Europa Sur fuentes oficiales vinculadas a la intervención.

El hecho de que Aduanas abra un expediente (concluya o no finalmente con una sanción) resulta indicativo de que se habrían observado indicios fundamentados de que la carga decomisada estaría destinada a tener un uso militar en Libia y, por tanto, con el envío marítimo se intentaba vulnerar el embargo de Naciones Unidas.

Las fuentes consultadas no han especificado si el expediente se dirigirá contra el armador del Lila Mumbai por transportar la carga, contra la empresa responsable de las embarcaciones o contra el estado libanés en el marco del embargo. Tampoco han aclarado si el asunto se fundamenta en paralelo a través de una causa o investigación judicial. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que no se trata de un proceso cuya resolución vaya a ser inminente, ya que debe sustentarse jurídicamente de forma muy precisa.

Dos remolcadores matriculados en San Cristóbal y Nieves

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ejecutó entre el pasado jueves y el domingo la intervención de las embarcaciones. Primero se descargaron en los terrenos de la Fase B de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras un total de ocho lanchas tipo patrulleras de pequeño tamaño que permanecen cubiertas con lonas. Sobre las lonas consta una numeración (no correlativa) escrita con pintura o spray.

Durante el fin de semana, con un importante despliegue logístico, se produjo el traslado a tierra de dos embarcaciones de mayor porte. Se trata de sendos remolcadores ya matriculados (tienen registro IMO) con bandera de San Cristóbal y Nieves. Los remolcadores, de 38 metros de eslora por 8 de manga, fueron embarcados en Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos, EUA) el pasado 2 de julio, según los registros del sistema de geolocalización (AIS).

Los dos remolcadores, en los que se observa la matrícula y registro IMO. / Vanessa Pérez

Por el momento, todas las embarcaciones permanecen bajo custodia en la explanada portuaria. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que no hay una decisión inmediata para trasladar los dos remolcadores y las ocho patrulleras a otro recinto (lo que comportaría una importante operación logística). A simple vista, ninguna tiene serigrafías o indicativos que las pudieran vincular con un uso bélico o militar, si bien es algo que se podría realizar perfectamente en el destino con el fin de "camuflar" el envío entre los cientos de buques mercantes que cada día cruzan el Estrecho de Gibraltar.

El desembarco del material decomisado por Aduanas choca frontalmente con los intereses de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que justo este verano logró desbloquear el futuro de los terrenos mediante la ampliación de la concesión y superficie de la terminal de contenedores de TTI Algeciras, situada en la parte norte de Isla Verde Exterior. La APBA tiene previsto el próximo octubre iniciar el proceso para la concesión del 50% de los terrenos vacantes con las primeras decisiones administrativas del Consejo de Administración. La previsión pasa por el inicio de las obras la próxima primavera. Para entonces, se confía en que el material ya no se encuentre en las inmediaciones.

El Lila Mumbai, a horas de tocar tierra en Trípoli

El Lila Mumbai zarpó en la tarde del pasado domingo desde el Puerto de Algeciras, una vez decomisado todo el material sospechoso, rumbo al puerto libio de Trípoli. El buque se encontraba en la mañana de este miércoles navegando entre Túnez y Sicilia (Italia), junto a la isla de Pantelleria. La geolocalización del carguero estima que su llegada a Libia se producirá durante la madrugada del jueves.