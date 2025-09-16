El Puerto de Algeciras fija para primavera el inicio de las obras de la ampliación de TTI

La ampliación de la terminal de TTI Algeciras comienza a ver la luz. La autoridad portuaria señala que los trabajos para la expansión del muelle podrían comenzar en primavera de 2026, antes de la Semana Santa.

"El objetivo óptimo podría ser estar en obras o poner la primera piedra, quizás, antes de Semana Santa", ha asegurado con profunda cautela Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, sobre los plazos que maneja la institución para el proyecto de ampliación de la terminal de TTI.

Landaluce ha especificado que "no es fácil" dar plazos, ya que queda mucha documentación previa al otorgamiento de la concesión, como un informe de Puertos del Estado. José Luis Hormaechea, director general de la APBA, ha especificado que el objetivo de la autoridad portuaria es llevar el proyecto a la próxima reunión del consejo de administración, a finales de octubre. "A ver si somos capaces, porque hay tramitación que realizar", ha profundizado.

Una vez otorgada la concesión a TTI, los plazos de construcción dependen de la concesionaria, motivo que ha llevado a Landaluce a mantener la prudencia respecto a los plazos. "Trabajamos todos con mucho interés porque esa nueva capacidad nos hace falta y le hace falta a los clientes de TTI", ha destacado el presidente de la APBA.

Las obras de expansión de la terminal, según Landaluce, permitirá actualizar los trabajos de mantenimiento desarrollados en la terminal, motivo por el que se ha experimentado una ralentización de las operaciones en TTI, junto a cierta saturación de los patios.

El proyecto

La naviera surcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) y el grupo fracés CMA CGM, propietarios de TTI Algeciras, aprobaron a finales de junio un plan de inversiones para ampliar la capacidad en la terminal de contenedores valorado en hasta 150 millones de euros. El actual muelle tiene capacidad para atender hasta 1,6 millones de contenedores al año (medidos en teus) y se aumentarían estas cifras en un millón de contenedores anuales más, divididos en dos fases.

TTI Algeciras requiere de una ampliación de capacidad urgente para garantizar su viabilidad. Las instalaciones operan con un nivel de ocupación superior al 95% (cuando lo ideal es mantenerse en el entorno del 75%). La ocupación, tanto en patio como en muelle, es el resultado del crecimiento sostenido de los volúmenes de transbordo y, de manera más notable, de los tráficos de importación y exportación en TTI.

El proyecto, que contempla ocupar el 50% de la Fase B del muelle Isla Verde Exterior, podría ejecutarse en un plazo entre 18 y 24 meses, según las estimaciones de la autoridad portuaria, a contar desde el momento en que se realice la firma de la concesión de los terrenos, tal y como expuso el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, en declaraciones a este periódico. Además, la concesión de los actuales terrenos se extenderá a 2065.