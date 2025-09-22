El carguero 'Lila Mumbai' navega hacia Trípoli tras el decomiso por Aduanas de diez embarcaciones

El carguero Lila Mumbai ya navega hacia el puerto de Trípoli (Libia) tras el decomiso de diez embarcaciones por su posible uso militar. El buque zarpó desde el muelle de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras en la tarde del domingo con la previsión de tocar tierra nuevamente este jueves 25 en el puerto libanés.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ejecutó entre el jueves y el domingo la intervención de las embarcaciones. Primero se descargaron ocho lanchas de pequeño tamaño y, a lo largo del fin de semana, dos embarcaciones de mayor porte. El Lila Mumbai ha sido intervenido por las autoridades españolas por la orden de embargo sobre Líbia decretada por la ONU.

La alerta que provocó la inmovilización del buque por parte de España saltó a la vista de la carga que transporta en su cubierta: una serie de embarcaciones de diferente tamaño y tipología -algunas de ellas, tapadas con lonas- que, a tenor de las fuentes conocedoras del caso consultadas por esta redacción, pudieran tener tanto uso civil como militar. Por esa razón, según las mismas fuentes, el cargamento será sometido a un peritaje exhaustivo para determinar su legalidad.

Las naves han quedado depositadas en la explanada del muelle de Isla Verde Exterior, frente al fondeadero C. Ahora, el organismo competente debe emitir ahora un informe sobre el material (para determinar su uso militar o no) antes de que pueda trasladado hasta otro emplazamiento para su custodia y almacenaje.

El barco llevaba retenido en la Bahía desde el 27 de agosto, cuando fue interceptado en aguas del Estrecho y conducido de Ceuta a Algeciras por las autoridades españolas. Estuvo en el fondeadero B del puerto, frente a la playa de El Rinconcillo, hasta el miércoles 17 de septiembre, cuando fue llevado al muelle para la descarga.

La posición del 'Lila Mumbai' en la mañana de este lunes. / Vessel Finder

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, alertó sobre los problemas de operatividad portuaria que estaba generando. A ello se le sumaba la situación humanitaria de la tripulación, después de más dos semanas sin poder poner un pie en tierra. Para el Puerto de Algeciras, la descarga de las embarcaciones implica un problema por la ocupación, en principio transitoria, de la explanada sin urbanizar de Isla Verde Exterior porque en unos meses se iniciarán a tan solo unos metros las obras de la ampliación de TTI Algeciras.