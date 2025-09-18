Aduanas comienza la descarga de las embarcaciones del 'Lila Mumbai' que iban hacia Libia

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha comenzado en la mañana de este jueves la descarga de las diez embarcaciones sospechosas que transporta el buque Lila Mumbai, atracado en el muelle de Isla Verde Exterior. El mercante se encuentra retenido de forma cautelar desde el pasado 27 de agosto por orden de las autoridades españolas, cuando fue interceptado en aguas del Estrecho y conducido de Ceuta a Algeciras. El navío inmovilizado, con bandera de Liberia, se dirigía a Bengasi (Libia), país que tiene un embargo de armas decretado por la ONU. Las autoridades españolas acordaron la retención al considerar que las embarcaciones del buque serían sospechosas de tener uso tanto uso civil como militar. Y por ello, se ha procedido al decomiso y descarga de la mercancía.

Los barcos -de distinto tamaño- están siendo llevados a tierra con grúas pluma y quedarán bajo custodia de Aduanas. Las naves están siendo depositadas en la explanada del muelle de Isla Verde Exterior, frente al fondeadero C. Una vez inmovilizadas en tierra, el barco con bandera de Liberia podrá zarpar del puerto, según aclararon a Europa Sur fuentes portuarias. El tamaño de las embarcaciones que transporta el Lila Mumbai -que de por sí es grande, con 198 metros de eslora- comporta dificultades añadidas a las maniobras para dejarlas en tierra. Por ello, las autoridades contemplan la finalización total de la descarga para este viernes, 19 de septiembre.

El barco estuvo hasta el 16 de septiembre en el fondeadero B del Puerto de Algeciras, frente a la playa de El Rinconcillo para ser trasladado a su ubicación actual en la madrugada del 17 de septiembre, veinticuatro horas después de que Europa Sur pusiera de relieve la situación del barco y de que el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, alertase sobre los problemas de operatividad portuaria que estaba generando. A ello se le sumaba la situación humanitaria de la tripulación, después de más dos semanas sin poder poner un pie en tierra.

En los últimos días, las autoridades comenzaron con el desatrincado de la carga del Lila Mumbai y este jueves han iniciado la descarga de las embarcaciones más pequeñas, que están tapadas con lonas. La zona cubierta impide ver si los barcos que tocan tierra llevan algún tipo de serigrafía o camuflaje.

Para el Puerto de Algeciras, la descarga de las embarcaciones implica un problema por la ocupación, en principio transitoria, de la explanada sin urbanizar de Isla Verde Exterior porque en unos meses se iniciarán a tan solo unos metros las obras de la ampliación de TTI Algeciras.

Salvando las distancias, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) quiere evitar a toda costa que se repitan situaciones como las que generan las decenas de narcolanchas aprehendidas por el SVA y la Guardia Civil, dando paso a la generación de un cementerio casi descontrolado de embarcaciones que forman un auténtico vertedero en la dársena, a la vista de todo aquel que pasa por la orilla opuesta del cantil del Llano Amarillo.