Aduanas traslada al 'Lila Mumbai' al muelle Isla Verde Exterior para descargar las embarcaciones que lleva a bordo

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha trasladado durante la madrugada de este miercoles, 17 de septiembre, al mercante Lila Mumbai desde el fondeadero B del Puerto de Algeciras al muelle exento de Isla Verde Exterior, cerca de la terminal de TTI. Según fuentes porturias, dentro de dos días, el viernes, se llevará a cabo la descarga de las diez embarcaciones que el barco transporta en su cubierta ante la sospecha de puedan tener tanto uso civil como militar, vulnerando en este último caso el embargo de armas decretado por la ONU sobre Libia, donde tenía previsto su destino, en concrero al puerto de Bengasi.

El traslado del Lila Mumbai se produce veinticuatro horas después de que Europa Sur pusiera de relieve la situación del barco, anclado frente a la playa algecireña de El Rinconcillo, y de que el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, alertase sobre la situación humanitaria de la tripulación, después de más dos semanas sin poder poner un pie en tierra. Aun así, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha puntualizado que, pese a la larga demora de la retención e inspección, el buque "no puede quedarse sin tripulación".

El barco, bajo bandera de Liberia, está retenido de forma cautelar desde el pasado 27 de agosto por las autoridades españolas, cuando fue interceptado en aguas del Estrecho y conducido inicialmente a Ceuta.

El recorrido del carguero Lila Mumbai, desde el fondeadero B al muelle de Isla Verde Exterior. / Vessel Finder.

Recorrido, retención y a la espera de descarga

Un portavoz de la APBA ha explicado que el traslado desde el fondeadero B al muelle de Isla Verde Exterior, frente al fondeadero C, no ha sido una decisión propia. Este miércoles se realizará el destrinque de la carga y, entre el 18 y 19, se procederá a la descarga en la explanada del muelle de Isla Verde Exterior. Las diez embarcaciones quedarán bajo custodia de Aduanas. Una vez inmovilizada la carga en tierra, el barco podrá zarpar del puerto, según ha explicado las fuentes porturarias.

Problemas de gestión

El tamaño de las embarcaciones que transporta el Lila Mumbai -que de por sí es grande, con 198 metros de eslora- comporta dificultades añadidas a la inspección y puede también acarrear problemas en el caso de que las autoridades determinen que el buque no puede seguir su viaje con ellas a bordo.

Parte de la carga del 'Lila Mumbai'. / Erasmo Fenoy

Para el Puerto de Algeciras supone un problema añadido porque el estacionamiento en la Isla Verde Exterior, que era la principal alternativa, choca con la previsión en unos meses del inicio de obras de la ampliación de TTI Algeciras.

Salvando las distancias, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) quiere evitar a toda costa que se repitan situaciones como las que generan las decenas de narcolanchas aprehendidas por el SVA y la Guardia Civil, dando paso a la generación de un cementerio casi descontrolado de embarcaciones que formaron un auténtico vertedero en la dársena, a la vista de todo aquel que pasease por la orilla opuesta, en el cantil del Llano Amarillo.