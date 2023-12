El Puerto de Algeciras reúne a expertos para analizar los desafíos del control del CO2 a los buques

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) celebrará este viernes, 15 de diciembre, encuentro internacional El desafío del ETS para los puertos europeos que dará voz a responsables, empresarios y representantes de los trabajadores de los puertos europeos del Mediterráneo como principales afectados por la entrada en vigor -el próximo 1 de enero de 2024- del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (Emissions Trading System, ETS) de la Comisión Europea.

En el encuentro está previsto que expongan la visión internacional que sobre el asunto tienen organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Organización de Puertos Europeos (ESPO), de la mano del presidente del Consejo de la OMI, Víctor Jiménez, y el subdirector general de Innovación del Puerto de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la ESPO, Santiago García-Milá.

También se difundirá la visión de la administración española que ofrecerán el director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana, y la del consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente de la Dirección General de la Marina Mercante, José Casado, así como, el planteamiento de la administración autonómica, con la intervención del Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Cuando el ETS comience a aplicarse, las navieras deberán declarar el 50% las emisiones de las singladuras entre un puerto de escala situado en la Unión Europea y los puertos de escala de fuera del ámbito comunitario. También será al 50% en sentido inverso, en el recorrido desde un puerto de fuera de la UE hacia uno del ámbito comunitario. Las compañías, asimismo, deberán declarar el 100% de las emisiones en los viajes entre los puertos de escala dentro de la UE, además de las generadas durante su estancia.

Para evitar el uso de puertos cercanos a países de la UE por parte de las navieras para poner el contador de las emisiones a cero, la Comisión Europea acordó el pasado verano la inclusión de Tánger-Med (Marruecos) y Port Said West (Egipto) en el denominado como listado de los puertos vecinos de transbordo de contenedores.

Al amparo de esta figura legal -prevista en la directiva que regulará el sistema- las recaladas de las navieras en esos muelles tampoco computarán a efectos del recuento total de las emisiones y, por tanto, perderían parte de su atractivo como lugares para evadir el pago del carbono. Las millas navegadas se seguirían contabilizando desde el anterior puerto extracomunitario y hasta el siguiente puerto de escala a la hora de pagar la factura final.

Reunión en Bruselas

En paralelo al encuentro de esta semana, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha asistido este martes en Bruselas a una reunión con responsables de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea en la que el principal punto ha sido precisamente la entrada en vigor del ETS. El encuentro está promovido por ESPO, cuya secretaria general, Isabelle Ryckbost, participa en la cita a la que también acuden responsables de los principales puertos de España, Italia, Malta y Portugal, entre otros.

Desde 2020 el Puerto de Algeciras viene alertando de las repercusiones negativas para los puertos europeos de la entrada en vigor del ETS. "No es que no estemos de acuerdo con el enfoque y los objetivos del ETS, todo lo contrario, apoyamos al 100% los acuerdos del Pacto Verde europeo (Green Deal) y el objetivo del Fit for 55, pero no es menos cierto que la legislación relativa al ETS, tal y como se ha creado inicialmente, va a crear determinadas disfunciones, ocasionando desvíos de buques y tráficos a puertos de terceros países próximos a la UE y la consiguiente fuga de CO2 del espacio europeo", ha manifestado el Landaluce, que ha insistido en pedir una moratoria para su entrada en vigor.

Por parte del sector naviero, compañías como MSC han propuesto que los puertos de transbordo de la UE se equiparen a los ajenos al ámbito europeo, para desincentivar su uso por parte de los armadores en favor de los muelles comunitarios. "La extención de la exención a los puertos de la UE podría realizarse como una medida provisional hasta 2028, cuando la Organización Marítima Internacional prevé adoptar una medida global para gravar las emsiones de carbono en el transporte marítimo", planteó la empresa el pasado septiembre.

Una solicitud (también expresada desde otros ámbitos portuarios) que la Comisión Europea ha descartado por tratarse de una figura creada para muelles de transbordo ubicados en terceros países.