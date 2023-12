La Comisión Europea descarta aplicar exenciones en los puertos españoles en el control del CO2 a los buques

La Comisión Europea cierra otra puerta a las peticiones de flexibilidad en la aplicación del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte marítimo en la Unión Europea, el Emissions Trading System (ETS), que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

La institución comunitaria ha descartado el reconocimiento de Algeciras, Valencia y Barcelona, los principales puertos de transbordo de contenedores del país, como puertos transparentes en los que las escalas no computen a los efectos del recuento de las emisiones de CO2 en la navegación.

Cuando el ETS comience a aplicarse, las navieras deberán declarar el 50% las emisiones de las singladuras entre un puerto de escala situado en la Unión Europea y los puertos de escala de fuera del ámbito comunitario. También será al 50% en sentido inverso, en el recorrido desde un puerto de fuera de la UE hacia uno del ámbito comunitario. Las compañías, asimismo, deberán declarar el 100% de las emisiones en los viajes entre los puertos de escala dentro de la UE, además de las generadas durante su estancia.

Para evitar el uso de puertos cercanos a países de la UE por parte de las navieras para poner el contador de las emisiones a cero, la Comisión Europea acordó el pasado verano la inclusión de Tánger-Med (Marruecos) y Port Said West (Egipto) en el listado de los puertos vecinos de transbordo de contenedores.

Al amparo de esta figura legal -prevista en la directiva que regulará el sistema- las recaladas de las navieras en esos muelles tampoco computarán a efectos del recuento total de las emisiones y, por tanto, perderían parte de su atractivo como lugares para evadir el pago del carbono. Las millas navegadas se seguirían contabilizando desde el anterior puerto extracomunitario y hasta el siguiente puerto de escala a la hora de pagar la factura final.

La industria marítima española había solicitado que Algeciras, Valencia y Barcelona también gozaran de dicha consideración como puertos transparentes para evitar la fuga de actividad a otros muelles extracomunitarios, según ha publicado este lunes Diario del Puerto.

Una pretensión que ha sido denegada precisamente por la redacción del articulado en el que se definen los muelles de transbordo vecinos. La Directiva (UE) 2023/959 califica a los puertos vecinos (o transparentes) como aquellos en los que la actividad del transbordo supere el 65% de la actividad anual y se encuentren situados fuera de la Unión Europea pero a menos de 300 millas náuticas de un puerto comunitario. El hecho de que tegan que ser puertos ajenos a la UE ha dado carpetazo a la petición.

La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) ya alertó el pasado septiembre que no computar como una escala la llegada de buques a una serie de puertos ajenos a la UE para calcular las tarifas del ETS suponía sólo una solución parcial al problema. Algo que también revelaron varias navieras, como MSC. "Si un barco portacontenedores viaja desde Singapur a Gioia Tauro (Italia) y luego a Amberes (Bélgica), el 50% de las emisiones de CO2 desde Singapur a Gioia Tauro se contabilizarán junto con el 100% de las emisiones de Gioia Tauro a Amberes (estas últimas por ser un recorrido completo dentro de la UE). Por el contrario, si efectuara una escala de transbordo en Port Said (Egipto) -puerto vecino de transbordo de contenedores- se contabilizará solo el 50% de todas las emisiones desde Singapur hasta Amberes", según MSC, dado que no computaría como escala. Ello genera un diferencial que mantiene a estos puertos como una escala más favorable frente a muelles europeos, valoraba la compañía.