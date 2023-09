La organización europea de puertos alerta del desvío de rutas por el control al CO2

La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) advierte que la Unión Europea se enfrenta a una previsible fuga de tráficos marítimos y desvíos de rutas comerciales hacia muelles ajenos al ámbito comunitario con la próxima entrada en vigor del Emissions Trading System (ETS). Una situación que, de producirse, resultará muy difícil de revertir, según la entidad.

La directiva para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte marítimo tiene un alcance "limitado", según la ESPO, aún con la creación de la figura legal de los puertos vecinos de transbordo de contenedores de la que se beneficiará el Puerto de Algeciras.

Al amparo de esta denominación, las recaladas de las navieras en varios muelles ajenos a la UE no computarán como una escala a efectos del recuento total de las emisiones. Tánger-Med (Marruecos) y Port Said East (Egipto) ya forman parte del listado que debe estar completado antes de final de año.

La Comisión llevó a cabo durante este mes de septiembre una consulta pública sobre el listado de puertos no pertenecientes a la UE que se deberían incluir en la también denominada como cláusula de transbordo. Para ser considerado un puerto vecino, el transbordo de contenedores debe suponer más de un 65% de la actividad anual o estar a menos de 300 millas de un Estado miembro. En este proceso, el Puerto de Algeciras demandó la inclusión del puerto turco de Tekirdağ Asyaport así como una especial vigilancia hacia dársenas en construcción como Nador West Med, en Marruecos.

En su respuesta a esta consulta, la Organización Europea de Puertos Marítimos reitera su apoyo al plan de comercio de emisiones como un instrumento para hacer más ecológico el sector marítimo, si bien muestra su "seria preocupación" por los primeros signos de fuga de carbono y de negocios.

Para la ESPO, no computar como una escala la llegada de buques a una serie de puertos ajenos a la UE para calcular las tarifas del ETS es sólo una solución parcial al problema.

"La ESPO está totalmente de acuerdo con la identificación de Tánger-Med y Port Said East como importantes puertos de transbordo vecinos. Sin embargo, no será suficiente para garantizar que no se produzca una evasión. Si bien sólo unos pocos puertos vecinos están alcanzando los elevados umbrales de volumen de transbordo establecidos en la legislación (el ya citado 65%), muchos puertos y terminales de toda Europa tienen o están aumentando su capacidad de transbordo. La Comisión no sólo debería analizar los volúmenes actuales, sino también considerar la capacidad de transbordo en los diferentes puertos vecinos de la UE", advierte la organización.

"Además, según la legislación actual, incluso si la escala en un puerto de transbordo fuera de la UE está sujeta al régimen especial, sigue siendo más favorable para los buques hacer escala en un puerto de fuera de la UE que en un puerto de transbordo de la UE", subraya la entidad.

La ESPO advierte de un aumento real de las inversiones en capacidad adicional de contenedores en puertos y nuevas terminales en los países vecinos. "Y también detectamos los primeros movimientos desviados fuera de Europa. Esto refuerza la idea de que las líneas navieras, cuando sea relevante, prepararían su salida del ETS. Reconocemos la importancia de la directiva y apoyamos su objetivo, pero seguimos lamentando que este marco legislativo desfavorezca a los puertos de la UE frente a los de fuera de la UE, sin el beneficio esperado en términos de reducción de emisiones”, según Zeno D'Agostino, presidente de la ESPO.

La organización estima que la Comisión Europea debe asegurarse de que la implantación del ETS salvaguarde la competitividad de los puertos europeos y evite las fugas de carbono y de negocio a los puertos vecinos.

El seguimiento y la actualización del listado debería realizarse de forma continuada "ya que los movimientos de desvío y evasión ya están en preparación o en marcha"

“Una vez que se produzca la evasión y las rutas comerciales hayan cambiado, será muy difícil revertirlo”, añade Isabelle Ryckbost, secretaria general de la ESPO, quien también alerta del riesgo para la UE de perder la supervisión y el control de toda la cadena de suministro.

Dada la situación actual, la evolución y las "graves consecuencias" de la aplicación de esta legislación para la competitividad y el futuro de algunos puertos europeos, la ESPO espera que el reglamento final satisfaga las necesidades del sector sin provocar merma de actividad o competitividad.