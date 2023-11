El HMM Algeciras redondeará la cifra de 200 megabuques este año en el Puerto

El HMM Algeciras se convertirá en el megabuque número 200 en operar este año en el Puerto de Algeciras. No podía ser otro para redondear una cifra récord. Está previsto que este gigante del mar llegue el próximo domingo a TTI, a la terminal semiautomática de Isla Verde Exterior, procedente de Asia.

El Puerto de Algeciras bate registros y supera por primera vez las dos centenas de megabuques en un solo año. Las terminales tienen previsto acoger hasta cinco de este tipo de buques, pero el que redondeará los 200 va a ser el HMM Algeciras, que navega desde el puerto de Yantian (China).

Este mes de noviembre se ha cumplido una década desde que escalara en APM Terminals Algeciras el primer megabuque, el Maersk McKinney Möller. Desde entonces, más de 1.200 gigantes de las navieras APL, CMA CGM, HMM, Maersk Line, MSC, MOL y Cosco, a las que se ha unido en los últimos meses Hapag Lloyd y ONE, han operado en los muelles del Puerto de Algeciras, siendo hasta ahora 2020 el mejor año, con 147 megaships operados. Una cifra que este 2023 ha quedado ampliamente superada.

En esta década, los portacontenedores de gran tamaño han ido creciendo en capacidad, pasando de los 16.000/18.000 unidades de los primeros modelos al primero de los megamax de 24.000 teus, el HMM Algeciras.

El HMM Algeciras

El HMM Algeciras a su vez da nombre a toda una serie de navíos gemelos bajo la denominación Algeciras Class.

La primera llegada de este gigante se enmarcó en dentro del servicio que conecta Algeciras con el lejano Oriente (Far East 4) puesto en marcha por el consorcio de navieras The Alliance, la alianza comercial a la que pertenece HMM junto con Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. El servicio Far East 4 conecta puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña.

El HMM Hamburg fue el primero de esta serie de megabuques, con capacidad máxima de 23.964 contenedores en sus 400 metros de eslora y 61 de manga, en escalar en el puerto del Estrecho dentro de esta ruta.

El HMM Algeciras, el primero de la serie, navega desde abril de 2020. Entonces, HMM preveía integrarlo en el servicio FE4, si bien el estallido de la pandemia obligó a reestructurar y aplazar temporalmente la ruta. Sí se dejó ver por el Estrecho de Gibraltar en mayo de 2020.

La Algeciras Class

Toda la serie de megabuques inaugurada por el HMM Algeciras, denominada en el sector como la Algeciras Class, tiene pabellón de Panamá y está formada en total por doce megabuques, puestos en servicio entre abril y septiembre del pasado año. De ellos, los siete primeros fueron construidos en los astilleros de la compañía Daewoo con capacidad para 23.964 contenedores. Además del HMM Algeciras, completaron este primer plantel el HMM Copenhagen, HMM Dublin, HMM Gdansk, HMM Hamburg, HMM Helsinki y HMM Le Havre.

Los siete restantes, construidos en los astilleros de Samsung, tienen la particularidad de contar con un poco menos de capacidad, aunque igualmente nada despreciable: 23.820 teus. La segunda serie la forman el HMM Oslo, HMM Rotterdam, HMM Southampton, HMM Stockholm y el HMM St Petersburg.