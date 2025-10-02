Los Barrios salva de la piqueta la antigua ermita de San Isidro, el origen de la localidad

Los Barrios salva de la piqueta uno de los principales símbolos de su historia. El Ayuntamiento de la localidad ha alcanzado un acuerdo con la familia Salazar para comprar la casa del casco histórico erigida sobre la estructura y cimientos de la antigua ermita de San Isidro, considerada como el origen de la Villa barreña tras la toma de Gibraltar, en 1704.

La finca, de dos plantas y 353 metros cuadrados de superficie útil, se ubica junto al Edificio Pósito, en la Plaza de San Isidro. Durante décadas, la planta baja acogió el obrador, horno y despacho de la panadería Salazar, mientras que la planta superior tenía uso como vivienda. Se trata de una construcción que se levantó entre los años 40 y 50 aprovechando como base la antigua ermita del Cortijo Tinoco.

Tras la pérdida de Gibraltar, en 1704, una parte de sus habitantes se dirigieron al oratorio o ermita de San Isidro, ubicada en Cortijo de Tinoco. Juan Felipe García de Ariño, sobrino y sucesor de Bartolomé de Escoto en la dignidad de chantre (clérigo con el cargo de dirigir el canto en el coro de una iglesia catedralicia) sintió piedad de las penalidades de aquellos desplazados y permitió la construcción de albergues y chozas en las inmediaciones de la ermita. El edificio inmediatamente ejerció las funciones de primera iglesia de los exiliados gibraltareños dispersos por el Campo de Gibraltar, incluso antes de la ermita de San Roque.

"Hablamos de un inmueble con una alta carga histórica y sentimental para Los Barrios. Sin embargo, no se encuentra protegido por el actual Plan General de Ordenación Urbanística. En caso de venta a un particular, corría el riesgo de ser demolido. El Ayuntamiento tiene previsto rehabilitarlo y ubicar en él dependencias municipales", explica a Europa Sur el alcalde barreño, Miguel Alconchel.

La predisposición de los Salazar para que la vivienda acabe formando parte del patrimonio municipal ha sido máxima. De hecho, el acuerdo para la compra (la vivienda ha sido tasada en algo más de 230.000 euros) ya se ha cerrado y se encuentra a expensas de su paso por la Notaría.

Es un edificio -aunque ya muy transformado sobre su aspecto original- en el que la tradición oral barreña y la memoria colectiva sitúan el nacimiento de la Villa, ya que aquel núcleo de pobladores salientes de Gibraltar se acabó consolidando. Los Barrios no se constituyó formalmente como municipio hasta 1756, cuando se separó de San Roque. Y su parroquia de San Isidro se levantó entre 1733 y 1765, cayendo en desuso la ermita.

En la actual construcción apenas quedan vestigios de la antigua ermita. Dos ventanas circulares en la fachada lateral resultan indicativos del antiguo uso religioso del edificio. En el interior, cerrado al público desde hace años, existen varios arcos y una pequeña bóveda que se aprovecharon para acoger el obrador de la panadería por su amplitud. Una placa instalada en 2004, en el 300 aniversario del nacimiento de la localidad, recuerda al público que no se trata de una casa más del centro pese a que, por su aspecto, podría tratarse de una construcción de mampostería típica de los años 40 y 50 del siglo XX.

Una vez que se culmine el traspaso de la propiedad, el Ayuntamiento barreño emprenderá el proyecto para rehabilitar la casa y dotarla de funciones públicas salvándolo así de una más que probable demolición.