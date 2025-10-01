Dos grandes novedades para la Feria Los Barrios de 2026: traslada de día la cabalgata y acaba el domingo

Una actuación de la coronación de la Feria de Los Barrios de 2025.

La Feria de Los Barrios 2026 finalizará el domingo, no el sábado como venía ocurriendo, y celebrará la cabalgata en un día distinto al acto de coronación para repartir el protagonismo de ambas celebraciones. Son las dos grandes novedades anunciadas por el Ayuntamiento barreño para las fiestas de la Villa del próximo año.

La concejala de Ferias y Fiestas, May Gallego, dio a conocer las novedades para la Feria de Los Barrios 2026, “una serie de decisiones consensuadas con la asociación de feriantes y caseteros, tras varias reuniones de trabajo”, remarcó la edil.

Una de estas novedades es que el acto de coronación y la cabalgata de feria se celebrarán en días distintos: “El lunes, 11 de mayo, se celebrará la coronación de las reinas y reyes y el martes 12 será la cabalgata de Feria. Queremos que ambos actos tengan su protagonismo en días diferentes”.

Una vez finalizada la cabalgata se procederá al encendido del alumbrado y a la inauguración de la Feria con la apertura de las casetas. Otra de las novedades relevantes es que la Feria finalizará el domingo y no el sábado como en estos años anteriores: "Es una de las demandas de muchos vecinos el recuperar el último domingo de Feria, una jornada familiar y entrañable para los que vivimos en el municipio”, apuntó Gallego.

De esta manera, la Feria de Los Barrios de 2026 tendrá como previo el Domingo de Farolillos el 10 de mayo y se desarrollará del 12 al 17 de mayo.