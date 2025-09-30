La cadena AZZ Hoteles asume la gestión del hotel Guadacorte de Los Barrios con el foco en el público de negocios

El hotel Guadacorte Park de Los Barrios cambia de manos. La cadena sevillana AZZ Hoteles asume la gerencia del establecimiento desde este miércoles como primer paso antes de ejecutar su compra próximamente. Su objetivo es relanzar este emblemático establecimiento del Campo de Gibraltar como lugar de referencia para el público empresario y de negocios, sin perder protagonismo entre los turistas de la zona.

La compañía toma el relevo a Senator Hoteles asume la gestión del hotel desde este 1 de octubre, un paso que incluye un cambio de denominación a AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar, aunque prevé completar su compra próximamente. En este hotel, de cuatro estrellas y con 116 habitaciones, siempre han tenido una fuerte presencia las celebraciones y los eventos de negocios, faceta esta última por la que la cadena ha decidido apostar.

La cadena anuncia una inversión significativa destinada a modernizar distintos espacios y reforzar “el confort y la funcionalidad”. Entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación de colchonería y detalles orientados al viajero corporativo en las habitaciones, la mejora de la zona de piscina y cambios en la recepción con un concepto más actual y funcional. El establecimiento dispone de salones y terrazas con capacidad para 450 personas y 18.000 metros cuadrados de jardines, lo que configura un “entorno versátil, ideal tanto para reuniones profesionales como para celebraciones sociales en la comarca”.

El plan de AZZ Hoteles pasa por reforzar el papel del complejo como centro de reuniones, congresos y convenciones, sin renunciar a su clientela vacacional. “El Campo de Gibraltar es una zona con una gran concentración de empresas potentes y queremos que el hotel recupere ese espíritu de negocios que tan necesario es actualmente en una comarca con tanta actividad”, apunta Nicolás Álvarez Cervera, consejero delegado de AZZ Hoteles, quien considera que se ubica en "un enclave decisivo para la economía andaluza y española".

Sala de reuniones del hotel AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar / AZZ

Abierto todo el año

Como parte de su estrategia de revitalización del ahora AZZ Guadacorte, la cadena hotelera se marca el objetivo de mantener abierto el complejo todo el año, rompiendo la tendencia de cerrar en enero y febrero de los últimos años bajo la gestión de Senator. “El hotel tiene potencial para ser un lugar de referencia durante los doce meses del año”, apunta Álvarez Cervera.

La compañía considera que las amplias instalaciones del hotel lo convierten en una opción idónea para el público turista y familiar, además del de carácter profesional, gracias a sus servicios de piscina exterior, jardines, gimnasio, sauna, pistas de pádel y una completa oferta gastronómica.

AZZ Hoteles resalta su ubicación estratégica en plena Bahía de Algeciras como atractivo para los visitantes que quieran disfrutar de la costa, tanto en la provincia de Cádiz como en las playas malagueñas. Además, la empresa destaca que su proximidad a gran cantidad de campos de golf, especialmente los de Valderrama en Sotogrande y La Alcaidesa en San Roque, lo convierte en un punto idóneo para los aficionados a este deporte.

Vista aérea del hotel AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar / AZZ

Cambio de gerencia

AZZ Hoteles es una cadena hotelera sevillana con el foco en espacios para profesionales y viajeros. Fundada en 2017, la cadena se encuentra en pleno proceso de expansión con el objetivo de llegar a estar en 2030 con 20 establecimientos operados y 1.400 plazas, lo que la situaría entre las principales cadenas hoteleras de Andalucía.

Actualmente, cuenta con ocho establecimientos (siete hoteles) y 639 plazas repartidas por Peñafiel (Valladolid), Langreo (Asturias), Mérida y Paterna (Valencia), donde tiene dos, además del hotel Guadacorte. A estos se suma un edificio de viviendas turísticas en la zona de la Torre de la Plata de Sevilla.

En cuanto al alojamiento, en 2021, Playa Senator asumió la gestión del entonces Guadacorte Park tras su arrendamiento a Hoteles Andaluces con Encanto (HACE), en principio por un período de 6 o 7 años extensible hasta 21, aunque solo se han cumplido cuatro de los previstos. AZZ asume la nueva gerencia del establecimiento provisionalmente, con el objetivo de completar la compra próximamente.