El Copo asegura su continuidad con el reconocimiento a Estrella y Gema Moreno

Las hermanas Estrella y Gema Moreno han recibido el Premio Turístico a la Trayectoria Profesional en los Premios Nacionales de Radio Turismo y Gastronomía 2025, organizados por Radio Turismo, en un acto que ha distinguido a 40 figuras y entidades del sector. El galardón reconoce a ambas como referentes en la dirección y la sala dentro de la hostelería, subrayando la continuidad del legado del Mesón El Copo.

Con más de 30 años de experiencia y numerosos cursos que acreditan sus conocimientos, Gema Moreno ha consolidado una sólida trayectoria en el sector. Por su parte, Estrella Moreno, actual presidenta de la Mesa Andaluza, aporta la visión estratégica y de liderazgo. Juntas forman el tándem perfecto para garantizar que El Copo siga escribiendo historia durante, al menos, otros 40 años.

Las hermanas Estrella y Gema Moreno. / E.S.

El reconocimiento tuvo un especial valor emocional, ya que las hermanas dedicaron el premio a su padre, Manuel Moreno, a quien consideran su inspiración, su orgullo y su espejo.

En declaraciones a Europa Sur, Estrella Moreno subrayó que este premio “significa seguridad y fuerza para seguir apostando por este trabajo”. Además, aseguró que “no hay palabras para describir el orgullo de que suene el Campo de Gibraltar y hacerlo grande en la parte de la gastronomía aquí tan lejos”.

La emoción fue aún mayor al recoger el galardón ante sus padres: “Explicar dónde estamos y recoger este premio ha sido muy bonito y emocionante, y más aún ante la atenta mirada de mis padres, viendo cómo sus dos hijas recogen el premio y siguen sus pasos”, confesó la responsable de El Copo.

El futuro del emblemático restaurante se proyecta con la misma esencia de tradición, calidad y compromiso que lo ha caracterizado durante décadas, ahora bajo la continuidad asegurada por Estrella y Gema Moreno.