Los Barrios avanza en el proyecto de Los Altos de Guadacorte, su expansión urbana para 2.400 habitantes

Los terrenos de Los Altos de Guadacorte, junto a la Vega del Golf y la A-7.

La promotora inmobiliaria barreña Guadacorte avanza en sus planes para el desarrollo de Los Altos de Guadacorte, un sector de expansión del término municipal de Los Barrios junto a la Vega del Golf y Ciudad Jardín en el que prevé erigir 510 viviendas de renta libre, 276 Viviendas de Protección Oficial (VPO), un colegio internacional privado y una dotación residencial para mayores con servicios, entre otras infraestructuras.

El Pleno del Ayuntamiento barreño aprobó el martes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que define los usos programados para los 317.000 metros cuadrados de suelos (31,7 hectáreas) del denominado como SUNS-3 en los que la compañía prevé invertir algo más de 160 millones de euros con la previsión de entregar las llaves de las primeras fases en 2028.

Una vez que esté finalizada la urbanización, definida por la promotora como un "oasis urbano", los servicios y mantenimiento permitirán la creación de unos 400 empleos estables y supondrá que el Consistorio ingrese en torno a 750.000 euros al año en impuestos, con un impacto económico en la zona calculado en 450 millones de euros. Estas cifras fueron aportadas en la presentación pública del desarrollo, en 2023.

“Desde el Ayuntamiento continuamos avanzando en este proyecto tan importante y necesario en el municipio como es la construcción de nuevas viviendas y donde se recogen además Viviendas de Protección Oficial”, destacó el alcalde, Miguel Alconchel, durante el Pleno en el que fue validado el trámite urbanístico.

La promotora se mostró esperanzada con la iniciativa. "Para Guadacorte, es una apuesta muy ilusionante. Como promotora, convertir esos suelos en un desarrollo urbanístico es nuestra misión. Y más en nuestro terreno, en Guadacorte, lo que supone para nuestra empresa volver al origen tras 60 años de trayectoria y proyectos recientes en varias localidades del Campo de Gibraltar", valoró a este periódico Juan Pedro Toro, director general de la compañía.

Tras la aprobación municipal, la modificación puntual del planeamiento barreño pasará ahora a la Junta de Andalucía. Guadacorte estima que este trámite esté solventado para principios de 2026, de manera que el siguiente hito en el calendario sea el inicio de la construcción, también en 2026, con la previsión de entregar las primeras viviendas en 2028. El desarrollo de las promociones residenciales será escalonado, por fases.

Una expansión urbana para 2.400 habitantes

Los Altos de Gudacorte podrá acoger en torno a 2.400 habitantes (calculado conforme a tres residentes por inmueble) en un modelo de baja densidad. La pastilla de suelo dedicada a las 510 viviendas de renta libre se articulará mediante bloques de viviendas de tres alturas, como máximo, con profusión de zonas verdes y espacios comunes con un club social y recinto deportivo como equipamiento estrella. "Más del 50% del suelo destinado a la promoción de viviendas van a ser zonas verdes y deportivas para los residentes", especificó Toro.

Ordenación programada para el sector de Los Altos de Guadacorte. / Guadacorte y elaboración propia

Las viviendas protegidas (276) podrán ser tanto para venta como en régimen de alquiler, según Guadacorte, de manera que se satisfacen así los dos perifles de demandantes de inmuebles de precio asequible. En este caso, los bloques podrán tener hasta cinco alturas.

El desarrollo de las viviendas irá en paralelo al de los equipamientos y servicios privados. “Planteamos la construcción de urbanizaciones con servicios comunes como piscinas y club deportivo, si bien dentro del sector la piedra angular, el elemento diferencial, lo conformará un colegio internacional privado sobre una zona de 40.000 metros cuadrados. Será el centro docente más grande de todo el Campo de Gibraltar y toda una referencia en la provincia de Cádiz”, según Toro. Guadacorte espera firmar el acuerdo con el operador educativo en las próximas semanas.

Recreación infográfica del club deportivo previsto en Los Altos de Guadacorte. / Guadacorte SA

Otra de las pastillas está planificada para la construcción y operación de un senior living, una solución residencial asistida para personas mayores en las que los residentes tienen a su disposición una vivienda con la prestación de servicios (lavandería, limpieza, mantenimiento y restauración)

“Para Guadacorte, este proyecto urbanístico es absolutamente fundamental. Se trata de la mayor inversión promovida por nuestra compañía en toda su historia. El retorno de la inversión será a largo plazo dado el mix de usos que se prevén en el plano residencial, con viviendas de venta y otras de alquiler junto con la comercialización del centro educativo, que supone otro modelo de gestión diferenciado”, reconoció Toro.

Equipamientos públicos

La planificación del sector ubanístico lleva aparejada la cesión al municipio de varias parcelas usos públicos que están especificados en la normativa urbanística. Así, además de los espacios libres, que el Consistorio podrá urbanizar como parques y equipamientos análogos), una de las pastillas tendrá uso deportivo para que el Ayuntamiento construya recintos como un pabellón o pistas al aire libre.

Otra de las parcelas quedará clasificada como de uso docente público y colindará con el colegio internacional privado. En este caso, el Consistorio podrá cederla a la Junta de Andalucía para levantar un colegio público, siguiendo el modelo de actuación similar al de la parcela de la cercana calle Conde de Revertera que acogerá el futuro IES La Dehesa. Por último, un sector comercial se destinará a la promoción de negocios.