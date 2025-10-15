Los Barrios modifica su PGOU para construir Los Altos de Guadacorte: 811 viviendas, 276 de ellas de VPO, junto a la Vega del Golf

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción de 811 nuevas viviendas -276 de ellas, de VPO- junto a la Vega del Golf. La promoción de la empresa Guadacorte SA, conocida como Los altos de Guadacorte y que prevé una inversión de 150 millones de euros, ha llevado a definir el sector del suelo urbanizable sectorizado denominado en Guadacorte Sur. El proyecto incluye la construcción de un colegio internacional y zonas de esparcimiento.

“Desde el Ayuntamiento continuamos avanzando en este proyecto tan importante y necesario en el municipio como es la construcción de nuevas viviendas y donde se recogen además viviendas de protección oficial”, indicó el alcalde, Miguel Alconchel, durante el Pleno, celebrado el 13 de octubre.

Guadacorte SA prevé generar 1.500 empleos durante su construcción, con un tiempo de ejecución previsto para la primera fase en septiembre de 2026, la segunda para enero de 2028 y la tercera, en enero de 2031. Una vez que esté finalizada la urbanización Los Altos de Guadacorte, un "oasis urbano", como la empresa denomina este enclave en su vídeo de presentación, se crearán 400 empleos estables y supondrá que el Ayuntamiento de Los Barrios ingrese 750.000 euros al año en impuestos y tendrá un impacto económico en la zona de 450 millones de euros.

La delegada de Urbanismo, Sara Lobato, agradeció en su intervención el trabajo de los técnicos de la delegación de Urbanismo y de Guadacorte SA por seguir avanzando en este proyecto. “Es una demanda de nuestros vecinos la construcción de nuevas viviendas en el municipio, que nuestros jóvenes no tengan que irse a vivir a otras localidades. Estamos muy cerca de que esta nueva promoción comience a ser realidad, un proyecto que generará empleo y riqueza en nuestro municipio”, aseguró Lobato.

El portavoz socialista, Daniel Perea, apoyó en su intervención el desarrollo urbanístico de esa zona del municipio y agradeció el paso dado por la empresa promotora, “pero nuestras dudas son las infraestructuras que tendrán que llevar a cabo otras administraciones, como el nuevo IES que se comprometió la Junta”, y apuntó que “hace más de una década que no se construyen viviendas sociales en nuestro municipio". "Desde hace diez años no se plantea un nuevo PGOU; desde el Grupo Municipal Socialista tendemos la mano para trabajar en ese nuevo planeamiento urbanístico que necesita el municipio y esencial para el futuro”, apuntó.

El punto fue aprobado por 14 votos a favor (Los Barrios 100x100; PP y Movimiento Barreño) y 6 abstenciones (PSOE y VOX).

Plan de Igualdad

El Pleno aprobó también, con el voto de todos los grupos municipales a excepción de Vox, el I Plan de Igualdad para las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, que se irá desarrollando entre 2025 y 2029.

El gobierno local destaca que el objetivo del plan es "detectar y analizar desigualdades dentro de la plantilla" para aplicar medidas correctivas, formar a los trabajadores en materia de igualdad y prevención en materia de violencia de género y acoso y otros, como el uso de un lenguaje no sexista.

En el desarrollo de este plan han participado los miembros de la mesa negociadora formada por una representación sindical del Ayuntamiento, personal técnico y la delegada de Igualdad, Cristina Silva, como presidenta.

“Es importante contar con estas herramientas en el actual momento de la lucha por la necesaria igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, también en este Ayuntamiento”, señaló Silva.