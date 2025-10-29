La cubierta de plaza de toros de Los Barrios se cerrará a partir del 10 de noviembre con la idea de reabrirla cada primavera

La empresa vasca Lanik será la encargada de cerrar la cubierta de la plaza de toros La Montera de Los Barrios durante el mes de noviembre y evaluará, junto con el equipo de gobierno municipal, la posibilidad de una reapertura cada primavera para dar más versatilidad al uso del coso durante todo el año.

El Consistorio ha invertido algo más de 1 millón de euros en la puesta al día del recinto para su conversión en un centro multiusos bajo la marca comercial de Montera Fórum. Ahora, tras los eventos musicales y festivos del verano y principios del otoño, el Ayuntamiento y Lanik prevén aprovechar la ventana de tiempo entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre, fechas de los próximos eventos, para coordinar el cierre de los párpados de metal antes de que los temporales se intensifiquen. Las tareas comenzarán el próximo 10 de noviembre (lunes).

Lanik instaló la cubierta en 2006 aunque no la terminó por falta de pagos. La compañía hará ahora una revisión a fondo de la estructura y del sistema de apertura y cierre que nunca llegó a utilizarse. El compromiso inicial de Lanik pasa por cerrar la plaza, aunque la intención de ambas partes es evaluar el estado de conservación de los mecanismos y, si es factible, cerrar con la idea de reabrir el ojo de la cubierta durante la próxima primavera y verano. En ello llevan meses trabajando codo con codo el alcalde, Miguel Alconchel, y la concejal de Urbanismo, Sara Lobato

"Aspiramos a que Montera Fórum sea un espacio para el uso y disfrute todo el año. Y con el cierre y apertura a lo largo del año podremos mantener un calendario de eventos a resguardo en invierno y con buenas condiciones en la temporada estival. Es por fin el cierre de un largo episodio de la historia de este pueblo al que por fin vemos el final", ha manifestado en declaraciones a Europa Sur el alcalde barreño, Miguel Alconchel.

Las obras de previas de rehabilitación, acometidas entre 2024 y principios de este año, consistieron en la limpieza y revisión integral de la cubierta metálica, así como la colocación de bajantes para evacuar el agua de lluvia. El proyecto intervino en la zona de presidencia, recuperándose la altura original, y se instaló una celosía de lamas fijas para cerrar el anillo recrecido sobre el que se sustenta la cubierta. El cerramiento de la zona de chiqueros se ha reconstruido, al igual que las pilastras y cornisas en mal estado. El proyecto se remató con un repintado integral y una revisión de la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Antecedentes

La plaza de toros La Montera se inauguró el 16 de abril de 2000 con una corrida de toros de Gavira para El Juli, Manuel Caballero y José Antonio Ortega. En febrero de 2006 el Ayuntamiento -entonces bajo el signo del PSOE de Alonso Rojas- emprendió el proyecto para convertirla en una plaza multiusos que, entre otras funciones, iba a servir para albergar los partidos del extinto Club Baloncesto Los Barrios. Para ello solicitó una subvención a la Junta de Andalucía de 1.500.000 euros.

En agosto comenzaron las mediciones y en diciembre empezó la obra previa, con un presupuesto de 3,8 millones de euros con la pretensión de convertir a La Montera en la primera plaza cubierta de Andalucía occidental. Los trabajos iniciados por Lanik nunca acabaron por falta de pagos.

En 2009, el alcalde andalucista Jorge Romero anunció que estudiaba clausurar la plaza de toros por el mal estado que entonces presentaba de la cubierta a medio terminar, ya que parte del techo empezó a desprenderse. Después se supo que el anterior equipo de gobierno había dejado una deuda a las empresas que la construían y que éstas se negaron a terminarla.

La ciudadanía de Los Barrios votó el 17 de abril de 2016 -en la primera consulta popular de la historia de la provincia de Cádiz- a favor de que el Ayuntamiento local terminara la cubierta. Optaron por esta opción el 67,20% de las personas que acudieron a las urnas, mientras que el 31,63% abogó por que se retirara la estructura, según los datos facilitados en su día por el Consistorio barreño.

El Consistorio barreño emprendió en 2019 un proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Cádiz para cerrar definitivamente la cubierta por 650.000 euros. Las obras tuvieron que paralizarse en el verano de 2020 al encontrarse vicios ocultos que encarecían la iniciativa y que se retomaron cuatro años después tras un largo proceso burocrático para la resolución del contrato de obras.