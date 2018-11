Bendito refrito

Si hay una elaboración en Los Barrios que pugna con los chicharrones por ser el emblema gastronómico de la localidad, es sin duda el refrito barreño. El popular y humilde plato de campo, servido durante décadas en dornillos de madera para los corcheros a la sombra de los chaparros, será el protagonista de un evento lúdico y gastronómico que se celebrará este sábado, 1 de diciembre, en la localidad barreña.

La hermandad de gloria de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario ultima los preparativos de la primera edición de La olla de San Isidro. Una cita en la que la agrupación religiosa, con la colaboración del Ayuntamiento, repartirá medio millar platos de este guiso en un evento diseñado para recaudar fondos para la entidad del patrón de la Villa.

La olla de San Isidro comenzará a partir de las 12:00 en la explanada de la plaza de toros La Montera. Los hermanos gestionarán una barra de comida y bebida y repartirán gratis los platos de refrito entre los asistentes con el objetivo de alcanzar a unas 500 personas. Para ello, un integrante de la peña carnavalesca La Tagarnina, Valentín Ruiz, se prestará a elaborar un guiso gigante con unos 30 kilos de espárragos y 120 de pan.

Además, varios vecinos de la localidad colaborarán con la donación de dulces y los comercios locales han efectuado donativos para la compra de bebidas y otras necesidades de una cita de este tipo, como sucede desde hace años con la tagarninada popular.

La fiesta, junto a la plaza de toros, contará con una barra a precios populares y villancicos

Pero la alusión a la olla de San Isidro no es casual. El de la olla de San Isidro es uno de los milagros más famosos de los muchos atribuidos al patrón de Los Barrios. En una de las comidas que solía organizar San Isidro para los pobres de Madrid (ciudad de la que también es patrón) no tuvo suficiente para alimentar a todos los allí reunidos. Para remediarlo, según rezaba comenzó a introducir el cazo en el puchero y la olla no tuvo fin. Así, pudo seguir sirviendo comida hasta que todos quedaron saciados. La reunión del próximo sábado pretende, además, conmemorar ese milagro y dar a conocer la obra del patrón barreño.

Además de la reunión de los vecinos, en los que la hermandad estará abierta además a la incorporación de nuevos integrantes, habrá actuaciones musicales y villancicos, además de una exhibición ecuestre en la explanada del recinto ferial. Actuarán los grupos A palo seco, Potajito flamenco, Son de Cai y Ay qué agustito, entre otros, además de rondallas.