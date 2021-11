"Hay niños de 11 años pasando tabaco en Palmones"

"Hemos visto niños de 11 años pasando tabaco en Palmones". La frase la pronuncia entre triste y preocupado Juan Manuel Ramírez Tocón, representante vecinal del núcleo marinero de la Bahía que este sábado ha convocado en la plaza del Mar a todas las familias de la zona para lanzar un grito de alerta a las autoridades contra los efectos del contrabando en el río y su entorno.

La inseguridad se ha apoderado de las vidas de estos vecinos después de que, en menos de un mes, dos familias de Palmones hayan sido objeto de asaltos en sus viviendas, las dos veces por parte de grupos de contrabandistas que intentaban escapar de la acción de la Guardia Civil. Algunos agentes han sufrido incluso agresiones.

"El contrabando de tabaco de Gibraltar ha existido siempre, yo recuerdo cuando venían en mula, pero existía un equilibrio que permitía la convivencia. Ahora esa línea roja se ha pasado y eso no puede ser", continúa el ex concejal de Cultura de la Villa.

El momento de tensión que desencadenó la protesta de los vecinos ocurrió la semana pasada. Una mujer de la localidad estaba por la noche en su casa con sus dos hijos cuando cerró la puerta con llave antes subir a la primera planta. Entonces escuchó un portazo. "Creyendo que era mi marido le hablo y al ver que no contestaba bajo, veo la puerta del patio abierta, lo llamo por teléfono y me dice que él no ha llegado, por lo que me asomo a la puerta y veo a la Guardia Civil. Entonces fue cuando me di cuenta que alguien ha entrado en mi casa, saltando del patio de atrás hacia el mío, pasando por dentro y abriendo la puerta de la calle. Fui hablar con la Guardia Civil y me dijeron que efectivamente estaban persiguiendo a uno", ha explicado ella misma en las redes sociales tras narrar su experiencia a la asociación de vecinos.

El otro incidente ocurrió a principios de mes y ha tenido consecuencias desastrosas para una familia que incluso ha tenido que marcharse de Palmones. El testimonio es demoledor "Nos empujaron cuando abrimos la puerta para ver quién era cuatro encapuchados nos tiraron al suelo, yo tengo el brazo morado y mi marido, dos dedos lastimados", explicó la señora a la asociación de vecinos y en las redes sociales. "Venían huyendo de la Guardi Civil por pegarle una paliza a un policía secreta y se metieron en nuestra casa. Llegaron los guardias civiles, ocho, y los cogieron a los cuatro en la planta de arriba. Quedó destrozada y con sangre en las paredes, nosotros con un ataque de pánico, fuimos a curarnos y a denunciar, pero a las veinticuatro horas estaban otra vez en la calle", continuó. "Sacando al perrito a los dos días vieron dos de ellos amenazarme, no sabíamos que les habían puesto en libertad. La camarera que da los desayunos en el Vito me socorrió, llamamos a la Guardia Civil, me escoltaron para recoger algunas cosas de mi casa y nos hemos ido de Palmones. No sabemos cómo volver, nuestra casa está allí, pero los cuatro individuos viven en el bloque de al lado. Queremos dar las gracias a los vecinos de Palmones que nos han apoyado y ofrecido sus casa. Han sido muchos, una pena tenernos que ir por miedo a estos maleantes", finalizó.

Los vecinos se concentrarán este sábado en la plaza del mar para denunciar la inseguridad

Los vecinos de Palmones llevan años pidiendo que se intensifique la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local y no entienden por qué sigue cerrado el cuartel del núcleo barreño, pero la reivindicación actual incluso está al margen de eso. Se trata de una emergencia por una situación que "se ha ido de las manos".

"Es verdad que notamos más presencia de las fuerzas de seguridad y eso hace que el tráfico de hachís vaya a menos, pero después del cierre del río Guadarranque, el Palmones es la única entrada que tienen para el tabaco y hay que tomar medidas por los vecinos. Insistimos en que entrar por la fuerza en las casas es intolerable", explica Ramírez Tocón.

El representante vecinal afirma que no solo piden medidas relativas a las persecución policial de los delincuentes. "Cada día los vemos más jóvenes, porque hay que tener en cuenta que, aunque estamos al lado del Polígono Industrial y Comercial más importante de Andalucía, tenemos un 23% de paro juvenil. Los chicos no tienen acceso suficiente a FP. En los ciclos medios y superiores se ofertan apenas quince plazas. Con el contrabando consiguen dinero fácil y eso es muy difícil de erradicar. Se les ve con una ropa y unos coches carísimos a chicos que no tienen formación", relata.

No son solo jóvenes de Palmones, que también. "Hay un efecto llamada, saben que el Guadarranque está cerrado y que por aquí tienen acceso y vienen también de fuera", advierte.

La Asociación de Vecinos Bahía de Palmones celebra hoy la concentración en la plaza del mar y mantendrá una reunión con el alcalde, Miguel Alconchel, el próximo día 21. Antes, el 17, la directiva estará muy pendiente de lo que se decida en la Junta Local de Seguridad convocada para abordar una situación que tiene asustado a todo un pueblo. "Les ha pasado a dos familias, pero mañana nos puede ocurrir cualquiera", finaliza el presidente.