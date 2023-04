Las inversiones empresariales en Los Barrios superarán los 500 millones en los próximos tres años

Las carencias en infraestructuras, un asunto pendiente

Los participantes en el desayuno informativo "Los Barrios, un lugar para invertir", organizado por Europa Sur y el Ayuntamiento barreño como foro de debate sobre las iniciativas empresariales con implantación prevista en la localidad, también abordaron la recurrente cuestión del estado de las infraestructuras en el Campo de Gibraltar.

"Al Campo de Gibraltar le siguen faltando infraestructuras como el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar o el tren que permitan vertebrar aún más el territorio", reflexionó Juan Pedro Toro, director general de Guadacorte.

Los empresarios y el alcalde, Miguel Alconchel, coincidieron en que el arco de la bahía es ya una "ciudad real" que, sin embargo, está necesitada de infraestructuras por el colapso que presenta la A-7.

"La Junta de Andalucía proyecta una suerte de autobús eléctrico en un tercer carril que no tengo muy claro por dónde lo quieren ubicar. Pero que no conecta Los Barrios ni San Roque. Yo me he opuesto a esa idea y abogo por un tranvía o un cercanías. La conectividad no tendría color", sostuvo Alconchel.

Los representantes de EDP y Argentum Property, Juan Antonio Herrera y Luis Díez de Oñate, coincidieron en la necesidad de una mayor inversión por parte de las administraciones para elevar las prestaciones de la red de transporte y comunicaciones. Algo que, subrayaron, contribuiría a atraer mayor actividad económica al Campo de Gibraltar.